De cara a la recta final de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro buscará sacar adelante una idea que se había comprometido a no llevar a cabo cuando era candidato presidencial, pero sobre la que una vez en el poder ha insistido en varios momentos.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el proyecto de ley para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, ya se empiezan a generar varios interrogantes, por lo que se propone en el documento.

Uno de los puntos que más llama la atención es que uno de los argumentos por los que se propone es que supuestamente habría un “bloque institucional” lo que, según dicen, no le estaría permitiendo al Gobierno sacar adelante sus iniciativas.

Luis Eduardo Montealegre es el artífice del proyecto. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Se ha demostrado el bloqueo institucional a una fuerza democratizante que por primera vez llegó al poder político colombiano. Esta fuerza y sus reformas sociales han sido obstaculizadas institucionalmente, de manera sistemática y sin mayores argumentos, tal como ocurría hacia 1990″, dice la iniciativa.

Otro punto importante es que se nombraría a 71 delegados, entre los cuales 44 serán delegatarios elegidos de listas presentadas por la circunscripción nacional, de los cuales la mitad deberán mujeres.

En ese sentido, dos delegatarios deberán pertenecer a cada una de las siguientes comunidades: afro, pueblos indígenas, campesinos, víctimas del conflicto armado, sindicatos, jóvenes, Rrom (gitanos), raizales o palenqueros y madres cabeza de familia. Por lo menos uno de los integrantes de cada representación deberá ser mujer.

En el caso de los colombianos en el exterior tendrían seis puestos, de los cuales tres deben ser mujeres y tres representantes de la comunidad LGBTIQ+.

Los delegatarios tendrían la facultad de modificar por completo la Constitución de 1991, para lo cual contarían con seis meses para sesionar.

El presidente Gustavo Petro había firmado en marmol en 2018 que no convocaría a una asamblea constituyente. | Foto: John Hamon-semana

Una de las mayores alertas es que el presidente de la República contaría con facultades extraordinarias durante seis meses, lo que le permitiría tomar decisiones saltándose el Congreso.

“Revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”, dice el documento.