Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos fue tajante en su escrito en redes sociales.

24 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.
Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

Colfuturo confirmó en las últimas horas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior.

Así lo anunció Jerónimo Castro, director de Colfuturo, a través de una misiva en la que mencionó: “A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca".

Tras lo anterior, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, no ocultó su molestia y se pronunció esta mañana de miércoles, 24 de diciembre, a través de su cuenta en X.

El Grinch es el Gobierno que llegó a dañarles la Navidad a los jóvenes que aspiraban a tener becas de Colfuturo”, dijo puntualmente Martín Santos en X.

