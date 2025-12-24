Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Colfuturo confirmó en las últimas horas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior.

Así lo anunció Jerónimo Castro, director de Colfuturo, a través de una misiva en la que mencionó: “A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca".

Tras lo anterior, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, no ocultó su molestia y se pronunció esta mañana de miércoles, 24 de diciembre, a través de su cuenta en X.

“El Grinch es el Gobierno que llegó a dañarles la Navidad a los jóvenes que aspiraban a tener becas de Colfuturo”, dijo puntualmente Martín Santos en X.