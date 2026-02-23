MinDefensa hizo especial revelación sobre el carrotanque repartiendo agua con propaganda política en el Cesar

Toda una polémica se armó en los últimos días tras las imágenes que circularon en las redes sociales donde se observa un carrotanque en Aguachica, Cesar, repartiendo agua con una propaganda política.

El hecho generó la ira incluso del presidente Gustavo Petro, quien le ordenó a la Policía “detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral”.

Quien se pronunció en las últimas horas sobre el caso fue el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X.

“La @PoliciaColombia, en articulación con @FiscaliaCol, aperturó una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante”, señaló.

Agregó el ministro que “la Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación. Aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda, se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”.

Así mismo indicó que “es importante aclarar que la persona señalada en redes sociales como policía, y que supuestamente estaría haciendo caso omiso a este presunto delito electoral, NO pertenece a la institución; en realidad, corresponde a una agente de tránsito municipal”.

Por último, el ministro recordó que los integrantes de la fuerza pública no participan en política.

