Confidenciales

MinDefensa hizo especial revelación sobre el carrotanque repartiendo agua con propaganda política en el Cesar

La Policía tomó una decisión al respecto, según el ministro Pedro Sánchez.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 2:57 p. m.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles de las acciones tras publicación en redes sociales de carro tanque con propaganda política en el Cesar.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles de las acciones tras publicación en redes sociales de carro tanque con propaganda política en el Cesar. Foto: MinDefensa.

Toda una polémica se armó en los últimos días tras las imágenes que circularon en las redes sociales donde se observa un carrotanque en Aguachica, Cesar, repartiendo agua con una propaganda política.

El hecho generó la ira incluso del presidente Gustavo Petro, quien le ordenó a la Policía “detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral”.

Quien se pronunció en las últimas horas sobre el caso fue el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X.

“La @PoliciaColombia, en articulación con @FiscaliaCol, aperturó una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante”, señaló.

Confidenciales

Empleo: piden ley que obligue a entidades públicas a contratar a jóvenes sin experiencia

Confidenciales

El ministro de Defensa mexicano llora al recordar a sus compañeros muertos. Este es el conmovedor video

Confidenciales

Yenica Acosta, representante a la Cámara por Amazonas, fue llamada a juicio

Confidenciales

María Consuelo Araujo deja la mesa de Mañanas Blu: así fue la emotiva despedida, con los ojos aguados

Confidenciales

Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

Confidenciales

Vicky Dávila lanza advertencia por presunto plan de Gustavo Petro para afectar las elecciones: “Tenemos que estar preparados”

Confidenciales

Antonio Sanguino responde a denuncias por contratos de familiares en el Gobierno: “No tienen nada que ver con mi función de ministro”

Nación

Ministro de Defensa revela cuáles eran los socios de Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU.

Nación

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Confidenciales

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Agregó el ministro que “la Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación. Aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda, se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”.

Así mismo indicó que “es importante aclarar que la persona señalada en redes sociales como policía, y que supuestamente estaría haciendo caso omiso a este presunto delito electoral, NO pertenece a la institución; en realidad, corresponde a una agente de tránsito municipal”.

Por último, el ministro recordó que los integrantes de la fuerza pública no participan en política.

,

Más de Confidenciales

Un reciente estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York encendió las alarmas entre estudiantes.

Empleo: piden ley que obligue a entidades públicas a contratar a jóvenes sin experiencia

.

El ministro de Defensa mexicano llora al recordar a sus compañeros muertos. Este es el conmovedor video

Congresistas 2022

Yenica Acosta, representante a la Cámara por Amazonas, fue llamada a juicio

.

María Consuelo Araujo deja la mesa de Mañanas Blu: así fue la emotiva despedida, con los ojos aguados

Daniel Palacios e Iván Cepeda.

Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

Vicky Dávila y Gustavo Petro

Vicky Dávila lanza advertencia por presunto plan de Gustavo Petro para afectar las elecciones: “Tenemos que estar preparados”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 16 de febrero de 2026, en Bogotá

Antonio Sanguino responde a denuncias por contratos de familiares en el Gobierno: “No tienen nada que ver con mi función de ministro”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia entregó ayudas a la Cruz Roja para afectados por el invierno.

Trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia entregaron ayuda para afectados por las lluvias en el país

El candidato presidencial Sergio Fajardo habló por la polémica de los carrotanques en Colombia.

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería”: Sergio Fajardo lanza crítica

Noticias Destacadas