Misión de observación electoral de la Unión Europea monitoreará contiendas de 2026 en Colombia

La Registraduría informó que en los próximos días llegará a Colombia una comisión de la misión de observación electoral de la Unión Europea con el fin de monitorear las elecciones de 2026.

El acompañamiento de los extranjeros se hará para la contienda de Congreso, programada para el 8 de marzo, y la presidencial, convocada en primera vuelta para el 31 de mayo.

“El acompañamiento de misiones de observación electoral internacional se fortalece con la llegada al país en los próximos días de la misión de observación electoral de la Unión Europea”, describió la entidad.

Se conoció que la Registraduría y el CNE le enviaron a la Unión Europea una comunicación el 24 de septiembre de 2025 para que hiciera presencia en Colombia. El acuerdo administrativo se oficializó el pasado 18 de diciembre.

El registrador Hernán Penagos indicó que la participación de esta comisión es importante para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones, así como para ayudar a mejorar los procesos electorales.

“Nos anima mucho la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Desde la Registraduría estamos atentos a poner a su disposición todas las herramientas que se requieran para que este proceso de observación se lleve a cabo de manera íntegra”, dijo Penagos.