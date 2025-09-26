Suscribirse

“Muestra una conducta irracional”: Duque criticó a Gustavo Petro por actitudes que lo llevaron a que le quitaran la visa de EE. UU.

El exmandatario recordó una icónica frase de Martin Luther King para cuestionarlo.

Redacción Semana
27 de septiembre de 2025, 2:50 a. m.
Gustavo Petro, Iván Duque
El expresidente Iván Duque criticó a Gustavo Petro. | Foto: Presidencia / SEMANA

El expresidente Iván Duque arremetió contra el presidente Gustavo Petro por las actitudes que tuvo que lo llevaron a que Estados Unidos le quitara la visa.

“Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE. UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: ‘Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda’”, citó el exmandatario.

Hace unos minutos el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado en su cuenta oficial que le revocaría la visa al presidente Gustavo Petro por la incitación que hizo a los soldados de ese país a rebelarse en un discurso que dio en las calles de Nueva York.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, anunciaron desde la Casa Blanca.

Petro aprovechó su último día en ese país para enviar un mensaje y le pidió a los soldados: “desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”. Igualmente, en su discurso en la ONU arremetió contra el mandatario norteamericano.

