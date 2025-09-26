“Muestra una conducta irracional”: Duque criticó a Gustavo Petro por actitudes que lo llevaron a que le quitaran la visa de EE. UU.

El expresidente Iván Duque arremetió contra el presidente Gustavo Petro por las actitudes que tuvo que lo llevaron a que Estados Unidos le quitara la visa.

“Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE. UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: ‘Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda’”, citó el exmandatario.

Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.” https://t.co/fX54rkgoLG — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 27, 2025

Hace unos minutos el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado en su cuenta oficial que le revocaría la visa al presidente Gustavo Petro por la incitación que hizo a los soldados de ese país a rebelarse en un discurso que dio en las calles de Nueva York.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, anunciaron desde la Casa Blanca.