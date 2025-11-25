A menos de un mes de las elecciones en Chile, que en segunda vuelta definirán quién será el favorito para ocupar el Palacio de la Moneda, una nueva encuestadora publicó los primeros datos de la intención de voto.

La candidata del oficialismo, Jeannete Jara, se enfrentará con el candidato de la derecha, José Antonio Kast, en unos comicios cruciales en medio de las tensiones políticas en la región.

La consultora CB hizo un nuevo sondeo a 3021 personas de forma virtual y el resultado favorece a Kast para quedarse como sucesor del actual presidente Gabriel Boric.

Datos arrojados por la encuesta CB Consultora | Foto: CB Consultora

A la pregunta “Si mañana fueran las elecciones a presidente 2025, ¿usted a quién votaría?, los encuestados respondieron con un 50.9 % que votarían por José Antonio Kast, mientras que solo el 36.7 % dijeron que votarían por Jeannette Jara. El voto en blanco se llevó el 10.1 %.

Otro de los elementos destacados en la encuesta se relaciona con la percepción pública: Kast concentra el 53,3 % de las valoraciones entre quienes calificaron su gestión como “Buena” o “Muy buena”, mientras que un 45,3 % expresó una impresión desfavorable.

Esta brecha le otorga una ventaja del 8 % al aspirante de derecha, quien abiertamente reconoce su admiración por el dictador Augusto Pinochet.

Los ganadores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Jeannette Jara y José Antonio Kast, empezaron sus campañas de cara al balotaje de diciembre con el candidato de derecha como favorito.

Jeannette Jara (izquierda), de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast (derecha), del Partido Republicano. | Foto: AFP