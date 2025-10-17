“Ojo con el personaje central del engaño”. Esa fue la advertencia que lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertando sobre los alcances que ha tenido el centro político en Colombia.

El exmandatario colombiano cuestionó que ha habido figuras de ese sector político implicadas en graves escándalos de corrupción, como ocurrió con el caso de la constructora Odebrecht, o en críticas situaciones para el sistema de salud como las ocurridas con algunas EPS que dejaron de existir en el país.

“Quién dijo que el Centro es entregar el país al terrorismo. Desconocer el resultado de un plebiscito, violar la palabra y mantenerse en mentiras; manipular la justicia, financiarse con Odebrecht, aumentar enormemente la burocracia estatal, comprar un Congreso con mermelada, permitir que la corrupción de compinches quebrara a Salud Coop, Café Salud y Caprecom”, increpó el expresidente Uribe en un mensaje en su cuenta de X.

El expresidente, sin decir nombres, hizo referencia a la llamada “mermelada” que ha ocurrido en varios escenarios políticos y advirtió que esas conductas no son afines con la llamada “tercera vía” que se ha trazado desde determinadas esferas del país.

“Sobornar o amenazar periodistas con mermelada, crecer la coca de 48.000 hectáreas a 220.000, aumentar los impuestos. Eso no es ni centro, ni tercera vía, de la cual habló Tony Blair y que venía del economista checo Ota Sik”, dejó claro Uribe Vélez.