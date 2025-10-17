Suscribirse

“Ojo con el personaje central del engaño”: dura advertencia de Álvaro Uribe

El expresidente cuestionó a quienes son la tercera vía para el futuro político del país.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 1:07 p. m.
En pocas horas, el Juzgado 44 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá dará a conocer el fallo de primera instancia sobre el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Foto Jorge Orozco
Expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: JORGE OROZCO / EL PAÍS

“Ojo con el personaje central del engaño”. Esa fue la advertencia que lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertando sobre los alcances que ha tenido el centro político en Colombia.

El exmandatario colombiano cuestionó que ha habido figuras de ese sector político implicadas en graves escándalos de corrupción, como ocurrió con el caso de la constructora Odebrecht, o en críticas situaciones para el sistema de salud como las ocurridas con algunas EPS que dejaron de existir en el país.

Contexto: Expresidente Álvaro Uribe presentó queja disciplinaria contra el ministro Eduardo Montealegre por “hostigamiento público”

“Quién dijo que el Centro es entregar el país al terrorismo. Desconocer el resultado de un plebiscito, violar la palabra y mantenerse en mentiras; manipular la justicia, financiarse con Odebrecht, aumentar enormemente la burocracia estatal, comprar un Congreso con mermelada, permitir que la corrupción de compinches quebrara a Salud Coop, Café Salud y Caprecom”, increpó el expresidente Uribe en un mensaje en su cuenta de X.

El expresidente, sin decir nombres, hizo referencia a la llamada “mermelada” que ha ocurrido en varios escenarios políticos y advirtió que esas conductas no son afines con la llamada “tercera vía” que se ha trazado desde determinadas esferas del país.

Contexto: El mensaje de solidaridad de Álvaro Uribe con Abelardo de la Espriella tras el ataque a su equipo

“Sobornar o amenazar periodistas con mermelada, crecer la coca de 48.000 hectáreas a 220.000, aumentar los impuestos. Eso no es ni centro, ni tercera vía, de la cual habló Tony Blair y que venía del economista checo Ota Sik”, dejó claro Uribe Vélez.

Alvaro Uribe

