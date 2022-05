Confidenciales “Patrañas”: Juan Gossaín rechaza frases que le atribuyen en redes acerca de Petro

En las redes sociales se ha difundido, recientemente, una declaración falsa que le atribuyen al reconocido periodista Juan Gossaín, exdirector de noticias de RCN Radio, en la que critica al candidato presidencial Gustavo Petro.

“Gustavo Petro, lo que más me gusta de ti es la seriedad con que inventas tantos disparates y dices tantos embustes”, señala la frase con una foto del periodista.

Consultado por SEMANA, Gossaín negó de forma enfática ser autor de la frase y de otras más que aparecen en las redes sociales.

El periodista manifestó su molestia y tildó de “infamia” que le atribuyan cosas que no son ciertas. “Estoy cansado de la infamia que están cometiendo al poner en boca mía frases que no he dicho. Son patrañas mentirosas”, dijo el periodista, quien señaló que, incluso, han llegado a simular su voz en otros montajes.