Peñalosa criticó a Petro por respuesta a internauta que comparó obras de los dos: “Hablar carreta y rumbear”

El exalcalde le dejó claro al presidente varias de las obras que ha hecho a lo largo de su vida política.

Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2025, 6:26 p. m.
Enrique Peñalosa y Gustavo Petro
De izquierda a derecha: Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. | Foto: Fotos: archivo de SEMANA

Enrique Peñalosa le respondió al presidente Gustavo Petro por la forma en la que este le contestó a un internauta que comparó las instituciones educativas que entregó el exalcalde de Bogotá con las que ha hecho el jefe de Estado.

Entre otras cosas, el mandatario aseguró que nunca un Gobierno, a diferencia del de él, puso un centro de aprendizaje en el municipio de El Plateado, Cauca.

“Son las personas las beneficiadas, no los ladrillos sobre los que cobran CVY“, escribió.

Ante esto, Peñalosa lo paró en seco y aseguró que Petro es “especialista en sugerencias calumniosas”. De hecho, sostuvo que a lo largo de su vida le ha intentado encontrar un acto corrupto, pero nunca ha podido porque todo “ha sido infinitamente pulcro”, dijo el exalcalde.

Por ello, no dudó en retarlo: “Lo invito a que ponga todas las entidades investigadoras del Estado a que busquen algo incorrecto. Busque siquiera algún contratista de los que perdieron en los cientos licitaciones que hicimos a ver si alguno dice que hubo algo incorrecto“.

El exmandatario fue más allá y le recordó al presidente algunas de las obras que él hizo durante su administración, como hospitales, bibliotecas, colegios, vías y parques.

“Trabajo con gente excelente, con calidades profesionales y gerenciales óptimas, muy distintos de los politiqueros incompetentes de su equipo“, comentó.

Peñalosa cerró su mensaje diciendo: “Trabajar duro, por supuesto, mejora la vida de la gente, mucho más que hablar carreta y rumbear“.

Gustavo PetroEnrique Peñalosa

