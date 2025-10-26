El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la defensa que hizo este fin de semana el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien se mostró en contra de los calificativos del gobierno de Estados Unidos.

El líder político antioqueño, más allá de las diferencias que ha tenido con el mandatario colombiano, considera que Gustavo Petro no debe ser calificado como narcotraficante ni vinculado con el narcotráfico.

“A pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, dijo Fajardo a La FM.

El aspirante presidencial aseguró que la “relación con Estados Unidos es muy importante”, por lo que pidió dejar de centrar todo en el presidente Petro, ya que esto va más allá de una confrontación entre mandatarios.

“Se debe tener inteligencia para cuidar al país, y eso no se hace gritando, escribiendo en redes o insultando, sino pensando con prudencia y diplomacia, y no enviando mensajes a las 3:00 a. m., peleando con los demás”, destacó.

Ante este mensaje, el presidente Gustavo Petro señaló: “Me parece bien de Sergio, un hombre decente, no me meten en la lista OFAC por narco, que detesto, me meten porque me opongo a las tiranías que asesinan pueblos”.