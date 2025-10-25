Confidencial

Sergio Fajardo sale en defensa del presidente Gustavo Petro: “No creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”

El precandidato presidencial manifestó que la relación con Estados Unidos “es muy importante”, por lo que se debe dejar de centrar todo en el jefe de Estado.

