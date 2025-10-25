Confidencial
Sergio Fajardo sale en defensa del presidente Gustavo Petro: “No creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”
El precandidato presidencial manifestó que la relación con Estados Unidos “es muy importante”, por lo que se debe dejar de centrar todo en el jefe de Estado.
El más reciente anuncio de Estados Unidos sobre el presidente de la República, Gustavo Petro, de incluirlo a él, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás en la lista Clinton, ha generado diferentes reacciones en el país.
Entre estas se han destacado diferentes líderes políticos que no están de acuerdo con la calificación del presidente Donald Trump y su gobierno sobre el mandatario colombiano, pese a tener diferenciadas marcadas con Petro.
Entre ellos se encuentra el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien manifestó que no considera que Petro, más allá de sus diferencias, sea calificado como narcotraficante o que lo vinculen con el narcotráfico.
Según reportó La FM, el aspirante a la Casa de Nariño aseguró que no cree que el presidente “sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo de lo ilícito”.
Fajardo insistió que “a pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”.
El aspirante presidencial aseguró que la “relación con Estados Unidos es muy importante”, por lo que pidió dejar de centrar todo en el presidente Petro, ya que esto va más allá de una confrontación entre mandatarios.
“Se debe tener inteligencia para cuidar al país, y eso no se hace gritando, escribiendo en redes o insultando, sino pensando con prudencia y diplomacia, y no enviando mensajes a las 3:00 a. m., peleando con los demás”, destacó.