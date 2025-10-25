Suscribirse

Confidencial

Sergio Fajardo sale en defensa del presidente Gustavo Petro: “No creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”

El precandidato presidencial manifestó que la relación con Estados Unidos “es muy importante”, por lo que se debe dejar de centrar todo en el jefe de Estado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 12:06 a. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el precandidato Sergio Fajardo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el precandidato Sergio Fajardo. | Foto: Presidencia/Semana

El más reciente anuncio de Estados Unidos sobre el presidente de la República, Gustavo Petro, de incluirlo a él, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás en la lista Clinton, ha generado diferentes reacciones en el país.

Entre estas se han destacado diferentes líderes políticos que no están de acuerdo con la calificación del presidente Donald Trump y su gobierno sobre el mandatario colombiano, pese a tener diferenciadas marcadas con Petro.

Contexto: Sergio Fajardo le pidió a Gustavo Petro convocar un acuerdo nacional tras crisis con Donald Trump: “Tendrá todo mi apoyo”

Entre ellos se encuentra el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien manifestó que no considera que Petro, más allá de sus diferencias, sea calificado como narcotraficante o que lo vinculen con el narcotráfico.

Según reportó La FM, el aspirante a la Casa de Nariño aseguró que no cree que el presidente “sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo de lo ilícito”.

Fajardo insistió que “a pesar de que discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”.

Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo salió en defensa del presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA, Getty

El aspirante presidencial aseguró que la “relación con Estados Unidos es muy importante”, por lo que pidió dejar de centrar todo en el presidente Petro, ya que esto va más allá de una confrontación entre mandatarios.

Se debe tener inteligencia para cuidar al país, y eso no se hace gritando, escribiendo en redes o insultando, sino pensando con prudencia y diplomacia, y no enviando mensajes a las 3:00 a. m., peleando con los demás”, destacó.

Contexto: “A toda persona se le tienen que dar las garantías para un juicio justo”: Sergio Fajardo sobre fallo sobre Álvaro Uribe

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sergio Fajardo sale en defensa del presidente Gustavo Petro: “No creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”

2. Así fue la trágica muerte de Diego Expedito Moreno, hombre cuya tumba fue profanada por una mujer en Santander

3. Mhoni Vidente habló del huracán Melissa y vaticinó inesperados detalles de cómo pasará: “Hay que prevenirnos”

4. Senadora del Pacto Histórico sufrió accidente en Santander: esto se sabe de su estado de salud

5. A Luis Díaz lo siguen extrañando en el Liverpool mientras el colombiano brilla con el Bayern Múnich

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio FajardoGustavo PetroLista Clinton

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.