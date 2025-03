El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a su gabinete en vivo en un nuevo consejo de ministros y e sta vez fue para el sector de las tecnologías y comunicaciones. Aunque Petro no dijo nombres propios, criticó que se proponga desde su mismo Gobierno llevar computadores cuando no hay conectividad en esa zona.

“MinTIC, ¿cómo se llevan computadores si no hay conectividad? No pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre, les regalan computadores, muy chévere el negocio de los computadores, pero los niños y niñas no pueden usarlos porque no hay red", afirmó Petro.