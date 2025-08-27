Suscribirse

“Pocos presidentes han trabajado al ritmo que trabaja el actual (Gustavo Petro)”: Cielo Rusinque le responde así a Álvaro Uribe

La superintendenta de Industria y Comercio escribió un trino en respuesta a la afirmación del expresidente, quien dijo que el mandatario “no trabaja” y “se dedica a escribir en redes sociales”.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 4:07 p. m.
Gustavo Petro, Cielo Rusinque y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Álvaro Uribe Vélez criticó el ritmo de trabajo del presidente Gustavo Petro. Lo hizo en una publicación en redes sociales que desató comentarios.

“La ciudadanía colombiana, disciplinada y de buenas costumbres, saca al país adelante. Este presidente Petro no trabaja, se dedica a escribir en redes sociales, a hacer chismes, a acusar ciudadanos, a buscar instrumentalizar la justicia para su beneficio. Todo lo destruye. Se cree su carreta ideológica neocomunista. Además, expone al país a un gran riesgo por su alianza con Maduro”, aseguró el exmandatario en X.

La superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, defendió al presidente Petro de esta manera:

“Definitivamente, la manera en que la extrema derecha hace oposición en Colombia raya en el delirio”, dijo en una publicación en esa misma red social.

Y, luego, aseguró: “Pocos presidentes han trabajado al ritmo que trabaja el actual. Debe ser que lo quieren ver cargando bultos, mientras otros sueñan con incendiar el país montando sus caballos de paso fino, dando vueltitas juguetonas alrededor de la cabeza de algún campesino. Es la Colombia con la que sueñan: no la del trabajo digno, sino la del vasallaje”.

Contexto: https://www.semana.com/politica/articulo/alvaro-uribe-dice-que-gustavo-petro-no-trabaja-y-se-dedica-a-escribir-en-redes-sociales/202554/

