Continúa el cruce de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. En la mañana de este miércoles, 27 de agosto, el líder del Centro Democrático publicó un mensaje y un video en sus redes sociales en el que criticó al mandatario en varios sentidos.

“La ciudadanía colombiana, disciplinada y de buenas costumbres, saca al país adelante. Este presidente Petro no trabaja, se dedica a escribir en redes sociales, a hacer chismes, a acusar ciudadanos, a buscar instrumentalizar la justicia para su beneficio. Todo lo destruye. Se cree su carreta ideológica neocomunista. Además, expone al país a un gran riesgo por su alianza con Maduro”, aseguró el exmandatario.

En las últimas horas, las diferencias entre el petrismo y el uribismo han escalado porque el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentaría una nueva denuncia en contra de Uribe y sus hijos por haberlo relacionado con las Farc.

Petro se metió en esa pelea porque se ha hablado de las pruebas que habría en el computador de Raúl Reyes en contra de Cepeda. Sin embargo, Petro dijo que, supuestamente, no serían válidas porque, según él, habrían sido manipuladas.

“No, señor Uribe. La investigación sobre Guacharacas y La Carolina la hice yo. Y son verdad. El documento sobre los computadores de Reyes lo tuve yo, entregado a mí personalmente por Ordóñez, y se comprobó que tenía manipulación hecha por extraños y no tenía cadena de custodia, dado que, con la configuración de un delito internacional, se bombardeó a Reyes matándolo en un país vecino, y sus computadores fueron recogidos por soldados ecuatorianos y no por fiscales colombianos”, aseguró Petro.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro son dos de los principales contradictores políticos del país. | Foto: Semana

El mensaje del mandatario se generó luego de que Uribe dijera al candidato: “A Raúl Reyes no se le caían los celulares…”, junto a un video del caliente debate que se generó en el Senado este martes por esa discusión entre ambos sectores.

Allí, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, afirmó que quien “ha dicho mentiras” habría sido Cepeda. “Se la ha pasado acusando a Uribe toda la vida de una relación inexistente con unos tales hermanos Gallón, de una participación en un grupo paramilitar de una finca Guacharacas y de una masacre del Aro”, criticó Meisel.