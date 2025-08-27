Suscribirse

Política

Álvaro Uribe dice que Gustavo Petro “no trabaja” y “se dedica a escribir en redes sociales”

El líder del Centro Democrático volvió a criticar al mandatario.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 12:02 p. m.
El expresidente criticó con dureza lo ocurrido en la capital de Antioquia.
El expresidente Álvaro Uribe criticó a Gustavo Petro. | Foto: Semana

Continúa el cruce de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. En la mañana de este miércoles, 27 de agosto, el líder del Centro Democrático publicó un mensaje y un video en sus redes sociales en el que criticó al mandatario en varios sentidos.

“La ciudadanía colombiana, disciplinada y de buenas costumbres, saca al país adelante. Este presidente Petro no trabaja, se dedica a escribir en redes sociales, a hacer chismes, a acusar ciudadanos, a buscar instrumentalizar la justicia para su beneficio. Todo lo destruye. Se cree su carreta ideológica neocomunista. Además, expone al país a un gran riesgo por su alianza con Maduro”, aseguró el exmandatario.

En las últimas horas, las diferencias entre el petrismo y el uribismo han escalado porque el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentaría una nueva denuncia en contra de Uribe y sus hijos por haberlo relacionado con las Farc.

Petro se metió en esa pelea porque se ha hablado de las pruebas que habría en el computador de Raúl Reyes en contra de Cepeda. Sin embargo, Petro dijo que, supuestamente, no serían válidas porque, según él, habrían sido manipuladas.

Contexto: Álvaro Uribe destapa su estrategia para las elecciones de 2026: así se moverá el expresidente

“No, señor Uribe. La investigación sobre Guacharacas y La Carolina la hice yo. Y son verdad. El documento sobre los computadores de Reyes lo tuve yo, entregado a mí personalmente por Ordóñez, y se comprobó que tenía manipulación hecha por extraños y no tenía cadena de custodia, dado que, con la configuración de un delito internacional, se bombardeó a Reyes matándolo en un país vecino, y sus computadores fueron recogidos por soldados ecuatorianos y no por fiscales colombianos”, aseguró Petro.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro
Álvaro Uribe y Gustavo Petro son dos de los principales contradictores políticos del país. | Foto: Semana

El mensaje del mandatario se generó luego de que Uribe dijera al candidato: “A Raúl Reyes no se le caían los celulares…”, junto a un video del caliente debate que se generó en el Senado este martes por esa discusión entre ambos sectores.

Allí, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, afirmó que quien “ha dicho mentiras” habría sido Cepeda. “Se la ha pasado acusando a Uribe toda la vida de una relación inexistente con unos tales hermanos Gallón, de una participación en un grupo paramilitar de una finca Guacharacas y de una masacre del Aro”, criticó Meisel.

Además, dijo que tiene un video en el que Cepeda, ante un tribunal, reconocería que no tiene pruebas de esa relación que ha hecho de Uribe con esos casos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

2. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

3. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

4. Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

5. Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría, anunció precandidatura presidencial por el Pacto Histórico: “Lo conversé con Gustavo Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeGustavo Petro

Noticias Destacadas

Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Wilson Ruiz y Enrique Peñalosa.

SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

Redacción Semana
Alfredo Saade

Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría, anunció precandidatura presidencial por el Pacto Histórico: “Lo conversé con Gustavo Petro”

Redacción Semana
Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay

Papá de Miguel Uribe Turbay contó cómo fueron las últimas horas de vida de su hijo: “Ya abría los ojos”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.