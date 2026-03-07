Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al balance entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de testigos electorales para las elecciones de este domingo, 8 de marzo.

Los colombianos acudirán a las urnas para la primera jornada electoral de 2026, donde se elegirá al nuevo Congreso de la República y tres consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales.

El organismo electoral destacó la inscripción de más de un millón de testigos electorales por parte de las diferentes agrupaciones políticas que participarán con sus listas, abiertas y cerradas, en la jornada del domingo.

Precisamente, el mandatario colombiano destacó que fuera el Pacto Histórico la agrupación política con la mayor cantidad de testigos electorales, al inscribir en total 93.329 personas para la jornada del domingo.

"El que mi llamado a cuidar el voto, haya sido respondido masivamente, muestra un avance notorio de la ciudadanía base de la democracia. Ahora deben ser aceptados en las mesas después de cerrar las votaciones y estar muy atentos a cualquier irregularidad para impugnar", señaló Petro.

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X sobre la inscripción de testigos electorales. Foto: Captura de pantalla

“Como el preconteo no es resultado legal, siempre hay que esperar el resultado final del escrutinio”, concluyó el jefe de Estado en su mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con el CNE, al Pacto Histórico le siguen en inscripción de testigos el Centro Democrático (87.645); el Partido Liberal (82.992); Ahora Colombia (69.517); Frente Amplio Unitario (66.110); el Partido Conservador (56.018); el partido de la U (52.273) y Alianza por Colombia (35.932).