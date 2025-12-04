Promueven compra de seguro universitario para hijo de policía asesinado en Bucaramanga

Empresarios de Santander están promoviendo una colecta para asegurar los estudios universitarios del hijo del intendente Fredy Leal, asesinado en Bucaramanga en labores del servicio.

“El intendente Leal, de 40 años de edad, y 21 años de servicio a la Policía, deja una viuda, quien también pertenece a la institución, y un hijo de 13 años de edad”, se describe en la convocatoria.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Acción Social para Apoyar a Santander, identificada con el NIT 901820424-6, y se indicó que el seguro tiene un valor de 167 millones de pesos.

“Acudo a sus buenos corazones para que, como bumangueses y colombianos, nos unamos en la noble causa de comprarle el seguro universitario, para que Andrés tenga garantizada su educación superior para el 2032”, se describió.

El intendente Fredy Leal perdió la vida al impedir millonario robo en centro comercial de Bucaramanga. | Foto: Montaje El País: Policía Bucaramanga/ redes sociales