“Quedó claro, Petro enloqueció”: congresista norteamericana llama al presidente “pichón de dictador”

En la entrevista de Gustavo Petro con Daniel Coronell hubo muchas frases que generaron revuelo, pero las que tuvieron que ver con Donald Trump fueron especialmente impactantes.

El primer mandatario aseguró que “la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.

Luego se refiero a la despachada del presidente norteamericano, que dijo el domingo que “Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas, problemas mentales”.

“Dijo Trump que Colombia está fuera de control, pues claro que está fuera del control de él. En una democracia, un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no los aceptamos”, agregó Petro.

Y luego se refirió a su polémico pedido, en las calles de Nueva York, a los soldados de Estados Unidos para no seguir las órdenes de su presidente.

“No es que desobedezcan a su presidente. Hay que meterlo en el contexto total de discurso. Ningún soldado del mundo, ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni norteamericano, puede cumplir una orden que sea disparar contra la humanidad y cometer un crimen contra la humanidad, porque el delito que se llama ‘crimen contra la humanidad’, es el peor del mundo”, dijo.

El presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York, cuando dijo que los soldados deberían desobedecer a Trump | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

Frente a estas declaraciones, la congresista norteamericana María Elvira Salazar aseguró: “Después de esta entrevista, quedó claro: Petro enloqueció. Ya no le importa Colombia ni su gente. Prefiere hundir al país con su ideología fracasada y seguir complaciendo a sus amigos narcodictadores”.

Y luego dijo: “¿Y ahora sale a decir que a Trump hay que ‘quitarlo’? Petro, pichón de dictador, ¿acaso se te olvida que Trump fue electo democráticamente por el pueblo americano? ¿Quién puede tomar en serio a un dictadorzuelo así? Colombia está en riesgo. Y con Petro al mando, también la relación con EE. UU.“.