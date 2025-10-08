Suscribirse

Reservas de Fuerzas Armadas y veteranos enviaron carta al expresidente Uribe para apoyar candidatura al Senado de José Jaime Uscátegui

Los firmantes piden que esa eventual candidatura tenga una posición con opción real de elección dentro de la lista cerrada.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 7:37 p. m.
José Jaime Uscátegui reveló la información del dinero que reciben los representantes investigadores para contratar asesores.
José Jaime Uscátegui reveló la información del dinero que reciben los representantes investigadores para contratar asesores. | Foto: Suministrada a Semana API

En el Centro Democrático, avanza la discusión sobre la conformación de su lista cerrada al Senado para las elecciones de 2026, un proceso que comenzó a mover fichas y alianzas dentro del partido.

Carta de las reservas de las FF.MM. a Álvaro Uribe para apoyar candidatura de José Jaime Uscátegui a la Cámara de Representantes.
Carta de las reservas de las FF.MM. a Álvaro Uribe para apoyar candidatura de José Jaime Uscátegui a la Cámara de Representantes. | Foto: Semana

En medio de estas conversaciones, el nombre del representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, empezó a sonar con fuerza como una posible carta para integrar los primeros lugares de la lista.

Uscátegui, hijo del general (r.) Jaime Uscátegui, reconocido por su trabajo con la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía, cuenta con un respaldo creciente de asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados y policías en uso del buen retiro.

Representante José Jaime Uscátegui.
Representante José Jaime Uscátegui. | Foto: Cortesía UTL José Jaime Uscátegui

De hecho, diversas organizaciones civiles y militares enviaron una carta al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la dirección del partido en la que solicitan que la reserva cuente con una representación directa y efectiva en el Senado.

En la misiva, los firmantes piden que esa eventual candidatura tenga una posición con opción real de elección dentro de la lista cerrada, como reconocimiento a la base de apoyo que el sector castrense mantiene dentro del uribismo desde su fundación.

Fuentes internas señalan que la senadora Paloma Valencia, figura con peso decisivo en la actual reorganización del partido, respaldaría la inclusión de Uscátegui en un lugar privilegiado. Valencia, quien suena como eventual candidata presidencial o como cabeza de lista, insistió en la necesidad de que el Centro Democrático mantenga un vínculo sólido con las Fuerzas Armadas y la reserva.

