En el Centro Democrático, avanza la discusión sobre la conformación de su lista cerrada al Senado para las elecciones de 2026, un proceso que comenzó a mover fichas y alianzas dentro del partido.

Carta de las reservas de las FF.MM. a Álvaro Uribe para apoyar candidatura de José Jaime Uscátegui a la Cámara de Representantes. | Foto: Semana

En medio de estas conversaciones, el nombre del representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, empezó a sonar con fuerza como una posible carta para integrar los primeros lugares de la lista.

Uscátegui, hijo del general (r.) Jaime Uscátegui, reconocido por su trabajo con la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía, cuenta con un respaldo creciente de asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados y policías en uso del buen retiro.

Representante José Jaime Uscátegui. | Foto: Cortesía UTL José Jaime Uscátegui

De hecho, diversas organizaciones civiles y militares enviaron una carta al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la dirección del partido en la que solicitan que la reserva cuente con una representación directa y efectiva en el Senado.

En la misiva, los firmantes piden que esa eventual candidatura tenga una posición con opción real de elección dentro de la lista cerrada, como reconocimiento a la base de apoyo que el sector castrense mantiene dentro del uribismo desde su fundación.