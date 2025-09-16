Suscribirse

Política

José Jaime Uscátegui denunció contratos de Satena con compañía que tendría nexos con Papá Pitufo

El congresista lanzó serios reparos contra la compañía Fenix Aerospace.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 12:50 a. m.
Representante José Jaime Uscátegui.
Representante José Jaime Uscátegui. | Foto: Cortesía UTL José Jaime Uscátegui

En el Congreso, en medio de la moción de censura contra uno de los integrantes del gabinete del presidente, Gustavo Petro, se revelaron detalles de una delicada denuncia.

Los cuestionamientos los hizo el representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, en contra de Satena, por unos contratos que supuestamente suscribió con una compañía, que al parecer tendría nexos con alias Papá Pitufo.

Contexto: “El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos es de origen colombiano”: oficial de la DEA da detalles tras descertificación en lucha contra las drogas

La moción de censura que avanza en el Legislativo, es en contra del ministro de Defensa, el general en retiro Petro Sánchez.

Según la denuncia del congresista del Centro Democrático, en el periodo de tiempo de 2022 y hasta 2025, “el Ministerio de Defensa ha venido contratando con “Fenix Aerospace”, una empresa registrada en Estados Unidos y propiedad de John Eric Marín, sobrino de Diego Marín”.

Papá Pitufo | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En un comunicado, el representante a la Cámara expuso que esa mencionada“compañía ha obtenido varios contratos con Satena, lo que demuestra la continuidad de los vínculos entre esa estructura familiar y la contratación estatal”.

“¿Recuerdan la historia del Lamborghini y los artículos de lujo adquiridos por la hija de un funcionario de la DIAN? Pues fue este mismo John Eric Marín quien le giraba la plata desde su cuenta para esos lujos. Y es ese mismo John Marín, sobrino de Papá Pitufo, el que hoy contrata con Satena”, afirmó en el recinto José Jaime Uscátegui.

José Jaime Uscátegui reveló la información del dinero que reciben los representantes investigadores para contratar asesores.
José Jaime Uscátegui | Foto: Suministrada a Semana API

También afirmó en su intervención, en el marco de la moción de censura contra Sánchez: “¿Tenemos derecho a recibir algún tipo de explicación, o es que, por haber financiado la campaña presidencial, el señor Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, es intocable y ahora merecedor de los contratos de Satena?”.

Sumado a ello, el congresista, pidió que el país no normalice “que los testaferros de alias “Papá Pitufo” tengan acceso preferencial a los recursos públicos.

El representante expuso los documentos que prueban su denuncia: dos contratos suscritos por Satena con Fenix Aerospace, el primero del 1 de septiembre de 2022 y el segundo del 18 de febrero de 2025”, se desprende del comunicado del representante a la Cámara.

Contexto: Representante de Fecode encaró a Petro, pero el presidente respondió con un “eso se respeta”

Y concluyó el comunicado, “estos contratos muestran cómo la empresa vinculada al sobrino de Marín Buitrago, ha sido favorecida de manera reiterada en la contratación estatal”.

