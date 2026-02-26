Confidenciales

Reviven propuesta para que uno de los hijos de Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial

La iniciativa es impulsada por el concejal del Centro Democrático en Medellín, Sebastián López.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 3:55 p. m.
Tomás y Jerónimo Uribe.
Tomás y Jerónimo Uribe. Foto: Semana, Suministrado a Semana

En las toldas del Centro Democrático se volvió a desempolvar la propuesta para que uno de los hijos de Álvaro Uribe se posicione como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, en dado caso que resulte ganadora de la consulta de la Gran Consulta por Colombia.

Se trata de Tomás y Jerónimo Uribe, a quienes quieren ubicar en el escenario político ante la negación de su padre ―y el debate jurídico que podría generar― en una eventual candidatura con Valencia, como se ha especulado en los últimos meses.

Centro Democrático aceptó renuncia de José Félix Lafaurie y aseguró que, desde diciembre de 2025, le han respondido más de 8 derechos de petición

Esta iniciativa es impulsada dentro del partido político por el concejal de Medellín, Sebastián López: “Qué más quisiéramos todos los colombianos que pudiera estar el presidente Uribe en la Vicepresidencia, acompañando a Valencia a recuperar este país”.

Y agregó: “Sigo insistiendo. Si el presidente Uribe no quiere o no puede, ahí están Tomás y Jerónimo, dos exponentes del uribismo, muy bien formados, tesos, empresarios, formados a pulso y que representan, en su totalidad, el legado del Centro Democrático”.

