Reviven propuesta para que uno de los hijos de Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial

En las toldas del Centro Democrático se volvió a desempolvar la propuesta para que uno de los hijos de Álvaro Uribe se posicione como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, en dado caso que resulte ganadora de la consulta de la Gran Consulta por Colombia.
Se trata de Tomás y Jerónimo Uribe, a quienes quieren ubicar en el escenario político ante la negación de su padre ―y el debate jurídico que podría generar― en una eventual candidatura con Valencia, como se ha especulado en los últimos meses.
Esta iniciativa es impulsada dentro del partido político por el concejal de Medellín, Sebastián López: “Qué más quisiéramos todos los colombianos que pudiera estar el presidente Uribe en la Vicepresidencia, acompañando a Valencia a recuperar este país”.
Y agregó: “Sigo insistiendo. Si el presidente Uribe no quiere o no puede, ahí están Tomás y Jerónimo, dos exponentes del uribismo, muy bien formados, tesos, empresarios, formados a pulso y que representan, en su totalidad, el legado del Centro Democrático”.
Les incomoda imaginarlo, pero millones lo respaldan. Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente sería lo mejor para Colombia. Y si no puede estar, ¿por qué no Jerónimo o Tomás Uribe?— Sebastián López V. (@sebaslopezv) February 26, 2026
El liderazgo también tiene relevo. 🇨🇴 pic.twitter.com/3AW4dOAkva