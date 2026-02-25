Confidenciales

Centro Democrático aceptó renuncia de José Félix Lafaurie y aseguró que, desde diciembre de 2025, le han respondido más de 8 derechos de petición

La colectividad agradeció a Lafaurie por sus años de servicio al partido.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 11:42 a. m.
La salida de José Félix Lafaurie del Centro Democrático sigue generando reacciones. Este 25 de febrero, la Dirección Nacional de la colectividad emitió un comunicado en el que confirmó que el dirigente gremial presentó su renuncia al partido el pasado 23 de enero de 2026, decisión que, según señalaron, fue reiterada por el propio Lafaurie en declaraciones públicas concedidas los días 26 y 27 de ese mismo mes.

En el pronunciamiento, el partido indicó que la dimisión fue aceptada formalmente y que esa determinación ya había sido informada previamente mediante un comunicado divulgado el 27 de enero.

Con este nuevo mensaje, la colectividad buscó dejar claridad sobre el proceso y el estado actual de la relación entre el exintegrante y la organización política.

Además, el Centro Democrático reveló que, desde el 19 de diciembre de 2025, Lafaurie ha presentado más de ocho derechos de petición ante el partido, todos los cuales, según afirmaron, han sido respondidos de manera oportuna.

Pese a la ruptura, el tono del mensaje fue institucional y sin confrontación. La Dirección Nacional aprovechó el espacio para agradecer a Lafaurie por los años en los que hizo parte del proyecto político, reconociendo su participación dentro de la colectividad.

La salida de Lafaurie se oficializó porco después de que su esposa, mala senadora y quien fue precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, también se retirara de la colectividad tras perder en las consultas internas del partido para ser la candidata oficial rumbo a la presidencial de Colombia.

