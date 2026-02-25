La salida de José Félix Lafaurie del Centro Democrático sigue generando reacciones. Este 25 de febrero, la Dirección Nacional de la colectividad emitió un comunicado en el que confirmó que el dirigente gremial presentó su renuncia al partido el pasado 23 de enero de 2026, decisión que, según señalaron, fue reiterada por el propio Lafaurie en declaraciones públicas concedidas los días 26 y 27 de ese mismo mes.

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

José Félix Lafaurie Rivera Foto: Esteban Vega La Rotta Bogotá 13 de Abril 2023 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En el pronunciamiento, el partido indicó que la dimisión fue aceptada formalmente y que esa determinación ya había sido informada previamente mediante un comunicado divulgado el 27 de enero.

Con este nuevo mensaje, la colectividad buscó dejar claridad sobre el proceso y el estado actual de la relación entre el exintegrante y la organización política.

Además, el Centro Democrático reveló que, desde el 19 de diciembre de 2025, Lafaurie ha presentado más de ocho derechos de petición ante el partido, todos los cuales, según afirmaron, han sido respondidos de manera oportuna.

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

Un movimiento estratégico por parte del líder gremial. Foto: Colprensa

Pese a la ruptura, el tono del mensaje fue institucional y sin confrontación. La Dirección Nacional aprovechó el espacio para agradecer a Lafaurie por los años en los que hizo parte del proyecto político, reconociendo su participación dentro de la colectividad.

La salida de Lafaurie se oficializó porco después de que su esposa, mala senadora y quien fue precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, también se retirara de la colectividad tras perder en las consultas internas del partido para ser la candidata oficial rumbo a la presidencial de Colombia.