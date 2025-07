“Se burla de La Guajira”: le siguen pasando factura a Gustavo Petro por grave error en sus redes

En su cuenta en X, el mandatario puso un video de una supuesta obra en ese departamento, pero de inmediato evidenciaron que era una imagen de Kansas, en Estados Unidos, y se conoce como el puente Keeper of the Plains, en Wichita.

“Señor presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira. No le basta con haber incumplido sus promesas para el departamento, sino que usa un video del monumento Keeper of the Plains en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, para mofarse de nosotros los guajiros”, dijo.