Confidenciales
“Se cae otro intento de la derecha por dividir al Pacto Histórico”: Daniel Quintero sobre la consulta del 26 de octubre
La Registraduría confirmó que dicho mecanismo si se adelantará para elegir candidato presidencial y definir las listas al Congreso de ese sector.
El registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la consulta del Pacto Histórico para la escogencia del candidato para las elecciones de la Presidencia de la República sí se hará el 26 de octubre.
Por esa razón, Daniel Quintero publicó en sus redes sociales una respuesta a esa noticia política, que se produce a tres semanas de esa cita en las urnas.
“Sabíamos que jurídicamente estaba blindado el proceso, que lo habíamos hecho bien. Pero, además, se cae otro intento de la derecha de este país por dividir al Pacto Histórico”, dijo Quintero.
Quintero hizo un llamado a la cohesión entre los sectores progresistas con la finalidad de defender el proyecto político del presidente Gustavo Petro, al considerar que hay “intentos de sabotaje o división provenientes de sectores tradicionales”.
La decisión de la Registraduría significa que Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda sí se medirán en una consulta interna para elegir un candidato único de ese sector político para las elecciones presidenciales de 2026, luego de que la aplicación de ese mecanismo quedara en el limbo durante varios días.