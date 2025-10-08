Confidenciales

“Se cae otro intento de la derecha por dividir al Pacto Histórico”: Daniel Quintero sobre la consulta del 26 de octubre

La Registraduría confirmó que dicho mecanismo si se adelantará para elegir candidato presidencial y definir las listas al Congreso de ese sector.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

9 de octubre de 2025, 12:49 a. m.