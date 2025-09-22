Suscribirse

Se despeja el camino para el candidato que tendría Carlos Fernando Galán para la dirección de Asocapitales

La elección sería este martes 23 de septiembre, y está descartada la postulación de Jaime Andrés Beltrán.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 2:16 a. m.
Asocapitales
¿Se despeja el camino para el candidato de Carlos Fernando Galán en la dirección de Asocapitales? | Foto: SEMANA

La dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en vacancia desde febrero de 2025, tendrá que ser ocupada lo más pronto posible.

Por esa razón, está previsto que este martes, 23 de septiembre, se haga la elección de la persona que reemplazará a Luz María Zapata, quien ahora aspira a la Presidencia, y renunció al cargo tras una fuerte polémica que sostuvo con los mandatarios, principalmente con Federico Gutiérrez.

No obstante, todo el panorama cambió en las últimas horas porque se confirmó que el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a quien daban como uno de los aspirantes, no está participando en el proceso y nunca tuvo la idea de participar en el mismo.

Contexto: Jaime Andrés Beltrán compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

Eso significa que solamente hay un candidato y es Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, que tendría el respaldo de varios mandatarios, incluido el de Carlos Fernando Galán.

Según fuentes de diferentes alcaldías del país, el fuerte lobby para esta campaña lo ha hecho el alcalde Galán directamente a través de su esposa, Carolina Deik, quien se ha encargado de empujar el nombramiento y señalan que en las reuniones hablaban de contar con 26 votos de los alcaldes de ciudades capitales para su candidato.

Todos estos hechos han generado molestia en algunos mandatarios porque aseguran que el nombre de Jaime Andrés Beltrán se puso a sonar para hacer creer que había dos candidatos cuando en realidad hay uno solo. Este martes se sabrá si habrá elección.

AsocapitalesCarlos Fernando GalánJaime Andrés Beltrán

