La dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en vacancia desde febrero de 2025, tendrá que ser ocupada lo más pronto posible.

Por esa razón, está previsto que este martes, 23 de septiembre, se haga la elección de la persona que reemplazará a Luz María Zapata, quien ahora aspira a la Presidencia, y renunció al cargo tras una fuerte polémica que sostuvo con los mandatarios, principalmente con Federico Gutiérrez.

No obstante, todo el panorama cambió en las últimas horas porque se confirmó que el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a quien daban como uno de los aspirantes, no está participando en el proceso y nunca tuvo la idea de participar en el mismo.

Eso significa que solamente hay un candidato y es Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, que tendría el respaldo de varios mandatarios, incluido el de Carlos Fernando Galán.

Según fuentes de diferentes alcaldías del país, el fuerte lobby para esta campaña lo ha hecho el alcalde Galán directamente a través de su esposa, Carolina Deik, quien se ha encargado de empujar el nombramiento y señalan que en las reuniones hablaban de contar con 26 votos de los alcaldes de ciudades capitales para su candidato.