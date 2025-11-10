Confidenciales
Senador Carlos Fernando Motoa comenzó recorridos de campaña para el Senado junto a su fórmula para la Cámara de Representantes
El congresista estuvo en Medellín acompañado de su fórmula para esa región.
Las elecciones al Congreso ya arrancaron en forma y los distintos aspirantes de todos los sectores ya se mueven para lograr los votos necesarios para llegar al Capitolio Nacional o repetir curul.
Es el caso del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien anunció que comenzará los recorridos de campaña por todo el país. “Estoy convencido de que el país no se construye desde un escritorio, sino en el territorio, junto a la gente. Quienes creemos que Colombia no es una causa perdida sabemos que aún hay oportunidad de rescatarla desde las regiones”, aseguró Motoa desde Medellín.
El senador estuvo acompañado de la candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, Nataly Vélez.
Ambos visitaron las 16 comunas de la ciudad y los distintos corregimientos en donde le presentaron a los ciudadanos las propuestas que tienen.
Por supuesto, no faltaron las críticas a la gestión del Gobierno nacional, pues consideran que se han hecho promesas que no se han cumplido.