Suscribirse

Confidenciales

Senador Carlos Fernando Motoa comenzó recorridos de campaña para el Senado junto a su fórmula para la Cámara de Representantes

El congresista estuvo en Medellín acompañado de su fórmula para esa región.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 2:00 a. m.
Carlos Fernando Motoa, senador.
El senador Carlos Fernando Motoa anunció recorridos por el país. | Foto: Suministrada API

Las elecciones al Congreso ya arrancaron en forma y los distintos aspirantes de todos los sectores ya se mueven para lograr los votos necesarios para llegar al Capitolio Nacional o repetir curul.

Es el caso del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien anunció que comenzará los recorridos de campaña por todo el país. “Estoy convencido de que el país no se construye desde un escritorio, sino en el territorio, junto a la gente. Quienes creemos que Colombia no es una causa perdida sabemos que aún hay oportunidad de rescatarla desde las regiones”, aseguró Motoa desde Medellín.

El senador estuvo acompañado de la candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, Nataly Vélez.

Nataly Vélez, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, de Cambio Radical.
Nataly Vélez, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, de Cambio Radical. | Foto: Suministrada API

Ambos visitaron las 16 comunas de la ciudad y los distintos corregimientos en donde le presentaron a los ciudadanos las propuestas que tienen.

Por supuesto, no faltaron las críticas a la gestión del Gobierno nacional, pues consideran que se han hecho promesas que no se han cumplido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La reacción del DT de la Selección Colombia a la obra maestra de Luis Díaz en Berlín: entre los mejores del mundo

2. Petro ordenó “bombardeo y disolución militar” contra tropas de Iván Mordisco en el Guaviare

3. Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión

4. Daniel Quintero dice que presentará lista al Congreso en la que incluirá a candidatos “excluidos por las cúpulas de la izquierda”

5. Walmart anuncia grandes cambios para la temporada navideña: rebajas y tecnología para vencer la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando MotoaCambio RadicalElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.