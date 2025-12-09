“Senadores generaron desfinanciación irresponsable del presupuesto 2026”: minHacienda, Germán Ávila, tras archivo de reforma tributaria

Al ministro de Hacienda, Germán Ávila, se le vio visiblemente preocupado en la sesión de las comisiones económicas del Congreso de la República, en la que le dieron la estocada final al proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento del gobierno de Gustavo Petro.

Una vez concluida la jornada en la que solo la Comisión IV de Senado alcanzó a expresar su voto, con lo cual, la propuesta legislativa pasó al archivo, el funcionario entregó declaraciones públicas en las que manifestó su descontento con lo sucedido.

En primer lugar, se fue lanza en ristre contra los nueve senadores que votaron por el ‘no’ y con ello, decidieron que la reforma tributaria no va más.

Según Ávila, desconocen lo aprobado por las mayorías en Senado y Cámara, lo que hacía referencia a la aprobación del Presupuesto 2026, que fue avalado en el Legislativo, pero que le faltaba un pedazo: el proyecto de ley de financiamiento que ahora no respaldaron.

El jefe de la cartera de las finanzas públicas enfatizó en que los nueve senadores, que dijeron no a la propuesta financiera a través de impuestos, “actuaron de manera irresponsable” pues, a su juicio, “generaron una desfinanciación del Presupuesto 2026″.

Su mensaje sonó amenazante: “El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias. No va a pasar por alto ninguna alternativa que deba tenerse en cuenta para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo; del presupuesto del próximo año, y de las metas que deben cumplirse, porque hacen parte de nuestro proyecto de gobierno”.

El pronunciamiento del ministro Ávila podría estar enmarcado en lo que ya han mencionado algunos parlamentarios, como Angélica Lozano, y que hasta ahora son solo especulaciones: que el Gobierno acudiría, si es el caso, a emitir un decreto de emergencia económica, ante el estado deficitario de los recursos públicos para cubrir las necesidades del Estado. Dichos apuros, para los partidos de oposición, solo se resolverían si el Gobierno se aprieta el cinturón con el gasto.