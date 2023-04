Confidenciales “Si no creyera en lo que creo”: ¿ministro Iván Velásquez lanza indirecta a sus contradictores?

Toda una ola de críticas ha generado la posición por parte del Gobierno nacional sobre los 17 militares retenidos por indígenas en la vereda La Pila, zona rural del municipio de Toribío, Cauca. La comunidad no los dejó retirarse porque presuntamente hirieron a un indígena en una operación contra grupos armados.

Hasta el momento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha insistido en que lo sucedido es una “retención”. Otros han catalogado lo sucedido como un “cerco diplomático”.

Por tales motivos, el jefe de cartera deberá afrontar un debate de moción de censura en el Congreso de la República el próximo 26 de abril. El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, lideró la recolección de 27 firmas con la que respaldó la moción de censura contra Velásquez, al considerar que no es la persona idónea para estar en el cargo.

Sin embargo, en las últimas horas el ministro Velásquez a través de su cuenta de Twitter publicó un fragmento de la canción La maza de Mercedes Sosa, interpretada también por Shakira.

“Si no creyera en la balanza / En la razón del equilibrio / Si no creyera en el delirio / Si no creyera en la esperanza / Si no creyera en lo que creo / Si no creyera en quien me escucha / Si no creyera en lo que duele / Si no creyera en lo que lucha”, fue la letra compartida por el funcionario.

La publicación ha logrado generar suspicacias entre los internautas, ya que aseguran puede estar relacionada con la moción de censura y de sus principales detractores.