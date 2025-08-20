“Si usted tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía y póngala de presente”: Francisco Barbosa a Petro

El exfiscal Francisco Barbosa se despachó una vez más contra el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión se refirió a la supuesta nueva hipótesis que planteó sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El exfuncionario, quien aspirará a la presidencia de la República el próximo año, fue claro en su mensaje a través de su cuenta personal de X. “Petro, sinvergüenza. Cada ocho días este sujeto saca la misma infamia absurda contra mí”, dijo inicialmente.

Barbosa hizo mención de la hipótesis que lanzó Petro sobre el caso del senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, quien falleció el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un atentado dos meses antes.

“Si usted tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía y póngala de presente. Ese es su deber. Es más, hago un llamado a los fiscales del caso para que llamen a Petro a una declaración jurada. A ver si así deja de obstruir a la justicia y contaminar una investigación que desde el gobierno han afectado con declaraciones del presidente y de su ministro de defensa”, escribió.

Petro señaló puntualmente al esmeraldero Julio Lozano y la Junta del Narcotráfico de ser quienes estarían detrás del atentado al senador el pasado 7 de junio.

Petro sinvergüenza. Cada ocho días este sujeto saca la misma infamia absurda contra mí. Le respondo nuevamente a ver si esta vez si entiende:



Si usted tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía y póngala de presente. Ese es su deber. Es más, hago un… https://t.co/dS5BqmT7u6 — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) August 20, 2025

A esto, Barbosa le dijo: “Del mismo modo, si tiene información sobre una Junta del Narcotráfico, vaya denúnciela. Y de paso le cuenta al comandante de la Policía Nacional, quien recientemente en entrevista con El Tiempo afirmó enfáticamente que tal organización no existe”.

Por otro lado, el exfiscal también recordó el proceso judicial de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro: “Mil veces ya se lo he dicho: si su hijo fue procesado fue porque la esposa lo denunció gravísimos en un medio de comunicación. ¿Qué quería? ¿Que no hiciéramos nada? ¿Que dejáramos impune un presunto hecho de lavado de activos?“.

Por último, Francisco Barbosa envió un mensaje puntal a Petro ante sus declaraciones en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del precandidato.