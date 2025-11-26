Este miércoles, 26 de noviembre, se llevará a cabo una serie de conversatorios en la Cinemateca de Bogotá entre 8 a. m. y 1 p. m. en el que estarán presentes varios actores y líderes del panorama nacional, quienes darán su punto de vista sobre este tratado que está a punto de cumplir una década.

A las 9 a. m. el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dará unas palabras de apertura. Posteriormente, se llevará a cabo un panel del que participará la defensora del Pueblo, Iris Marín, así como representantes de las Naciones Unidas y la academia.

Luego habrá otros conversatorios en los que estarán investigadores, representantes del Pnud, entre otras organizaciones.