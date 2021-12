Confidenciales Valor fundamental: Sura Asset Management y sus comparables en la región

Grupo Sura compró a ING su operación en America Latina en 2011 por US$ 3,9 billones. Para financiarlo, buscó socios, incluyendo el fondo extranjero General Atlantic, a quien le garantizó un retorno de 15% en dólares. Como el peso se devaluó entre 2011 y 2016, General Atlantic recibió 3,7 su inversión en pesos. ¿Deuda cara disfrazada de capital? Según los estados financieros de Sura Asset Management, en 2020 dejó una utilidad de US$ 116 millones.

Su par en la región, AFP Hábitat, tiene operaciones en Chile, Perú, y Colombia. En 2020 reflejó una utilidad de US$ 180 millones. Mientras que Sura Asset Management tiene US$ 147 mil millones de activos bajo administración, AFP Hábitat maneja US$ 73 mil millones. ¿Cuánto vale AFP Hábitat en bolsa?

Al cierre de hoy, según Bloomberg, su valor de mercado cerró en US$ 417 millones lo que equivale a 2,64 veces sus utilidades de los últimos 12 meses. Los directivos de cada una de las compañías del GEA tendrán que determinar su valor fundamental; será interesante ver que valor le asignan. Su par en la región, AFP Hábitat, tiene operaciones en Chile, Perú, y Colombia. En 2020 reflejó una utilidad de US$ 180 millones.

Lo cierto es que por ley, no podrían actuar como grupo ya que cada compañía tiene que tomar una decisión en beneficio de sus accionistas. Todo esto se sabrá en las próximas semanas.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.