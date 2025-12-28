Vicky Dávila asegura que la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

La precandidata presidencial Vicky Dávila se volvió a pronunciar sobre la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional, y aseguró que este mecanismo es para que el presidente Gustavo Petro se perpetúe en el poder.

“La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, manifestó la periodista en un video publicado en redes sociales.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

La aspirante presidencial manifestó que así “empezaron otros regímenes en la región” y recordó la situación de Venezuela, donde se empezaron “debilitando los controles, concentrando el poder y silenciando a quienes piensan distinto, a la oposición”.

Por eso, enfatizó en que el país “no puede repetir esa historia” y aclaró que “la Constitución se respeta, no se manosea para satisfacer ambiciones personales”, en un claro mensaje al actual mandatario colombiano.

La periodista advirtió que “defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso, no cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados, corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional”.

La vallecaucana aseguró que la salida no será “concentrar poder”, si no, por el contrario, “restablecer la seguridad, ordenar la economía, combatir la corrupción de frente y gobernar con límites”.

“Democracia es cumplir la ley, no reescribirla cuando estorba”, sentenció la periodista, quien ya se había pronunciado frente a la inscripción del comité promotor junto con los miembros de la Gran Consulta por Colombia.

Dávila, del Movimiento Valientes, expresó en ese momento: “Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”.