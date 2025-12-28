Confidenciales

Vicky Dávila asegura que la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

El pasado viernes se inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 2:46 a. m.
La precandidata Vicky Dávila se refirió a la Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La precandidata Vicky Dávila se refirió a la Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia/Semana

La precandidata presidencial Vicky Dávila se volvió a pronunciar sobre la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional, y aseguró que este mecanismo es para que el presidente Gustavo Petro se perpetúe en el poder.

La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, manifestó la periodista en un video publicado en redes sociales.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

La aspirante presidencial manifestó que así “empezaron otros regímenes en la región” y recordó la situación de Venezuela, donde se empezaron “debilitando los controles, concentrando el poder y silenciando a quienes piensan distinto, a la oposición”.

Por eso, enfatizó en que el país “no puede repetir esa historia” y aclaró que “la Constitución se respeta, no se manosea para satisfacer ambiciones personales”, en un claro mensaje al actual mandatario colombiano.

Confidenciales

El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE.UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

Confidenciales

“Ha sido usted un general y un ser humano decente”: presidente Gustavo Petro al saliente comandante del Ejército

Confidenciales

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

Confidenciales

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Confidenciales

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

Confidenciales

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

Política

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Política

Vicky Dávila da la bienvenida a Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia: “Unidos somos más fuertes”

La periodista advirtió que “defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso, no cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados, corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional”.

La vallecaucana aseguró que la salida no será “concentrar poder”, si no, por el contrario, “restablecer la seguridad, ordenar la economía, combatir la corrupción de frente y gobernar con límites”.

Democracia es cumplir la ley, no reescribirla cuando estorba”, sentenció la periodista, quien ya se había pronunciado frente a la inscripción del comité promotor junto con los miembros de la Gran Consulta por Colombia.

Dávila, del Movimiento Valientes, expresó en ese momento: “Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”.

Mas de Confidenciales

La precandidata Vicky Dávila se refirió a la Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Vicky Dávila asegura que la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

Así le fue al embajador de Estados Unidos bailando con la gobernadora del Valle

El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE.UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

El saliente comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Ha sido usted un general y un ser humano decente”: presidente Gustavo Petro al saliente comandante del Ejército

La vicepresidente Francia Márquez envió un mensaje de condolencias por las víctimas de la tragedia en Cauca.

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, presentó su estrategia de seguridad.

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Katherine Miranda y Gustavo Petro

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Francisco Barbosa calificó como lamentable el mensaje del presidente Gustavo Petro frente a la firma del decreto de la consulta popular.

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.

El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

Noticias Destacadas