Vicky Dávila dice lo que piensa de Sergio Fajardo y revela una propuesta para el 2026

La candidata aseguró que solo con un camino de unidad se puede derrotar al petrismo en las próximas elecciones.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 1:14 p. m.
Vicky Dávila ed 2265
Vicky Dávila y Sergio Fajardo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Vicky Dávila lanzó una propuesta para la carrera del 2026. La precandidata ha expresado públicamente sus discrepancias con Abelardo de la Espriella. El penalista, por otro lado, dijo el viernes pasado que él no participará en una consulta en marzo, sino que irá directo a la primera vuelta.

“Sin Abelardo hasta Fajardo”, aseguró Dávila en su entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros.

Vicky lanzó los nombres de los líderes políticos que podrían hacer esa apuesta por la unidad. Todo con miras a ganarle al petrismo la carrera por la Casa de Nariño.

Contexto: "Unidos derrotaremos a Iván Cepeda": Vicky Dávila propone alianza para vencer la "dupla diabólica" de ese candidato y Petro

“Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente, hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatos del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión (...), podemos llegar a un gran acuerdo con todos. Si no, pues también existe la posibilidad de seguir este camino de la mano de los ciudadanos valientes, y, bueno, ver a dónde nos llevan Dios y los ciudadanos”.

Ante la pregunta de qué piensa específicamente de Fajardo, Dávila dijo: “Para él, mucho respeto. Creo que es una persona decente, que ha dado una lucha de mucho tiempo buscando transformar el país. Como todo en la vida, tenemos diferencias, distancias. Pero para él, todo mi respeto, sin lugar a dudas”.

Vea la entrevista con Vicky Dávila

Habla VICKY DÁVILA: &quot;Hay que derrotar a la dupla diabólica de Petro y Cepeda&quot; | Semana Noticias

