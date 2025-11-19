Vicky Dávila responde a Martín Santos: “Espero que su papá un día caiga y pague”

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se despachó contra Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de X.

Ella respondió a una publicación que hizo Santos, en la que compartió un artículo que reseña la campaña política de la periodista.

“Martín Santos, no se alegre mucho. Nada está escrito. Lo que sí no tiene futuro es el petrosantismo”, dijo Dávila.