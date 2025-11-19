Suscribirse

Vicky Dávila responde a Martín Santos: “Espero que su papá un día caiga y pague”

La precandidata presidencial habló de Juan Manuel Santos, su reelección y Odebrecht.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 11:36 p. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial, se despachó contra Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de X.

Ella respondió a una publicación que hizo Santos, en la que compartió un artículo que reseña la campaña política de la periodista.

“Martín Santos, no se alegre mucho. Nada está escrito. Lo que sí no tiene futuro es el petrosantismo”, dijo Dávila.

Ella concluyó: “Eso sí, espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”.

