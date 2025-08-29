Confidenciales
Vicky Dávila y “sus tres huevitos”
La precandidata presidencial puso un video en sus redes que ha generado múltiples reacciones.
La precandidata presidencial Vicky Dávila estuvo en el departamento de Santander y al terminar su visita publicó un video que ha dado mucho de qué hablar.
Dávila publicó el video con el siguiente mensaje: “Ya tengo mis 3 huevitos (…) Me los regalaron los campesinos trabajadores y amorosos de Santander y me los traje para Bogotá (…) Atiendo las bodegas pagas por millones, 1,2,3″.
Ya tengo mis 3 huevitos… me los regalaron los campesinos trabajadores y amorosos de Santander y me los traje para Bogotá…— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 29, 2025
Atiendo las bodegas pagas por millones, 1,2,3…. pic.twitter.com/tGVoRefbi5
El video ha sido viral y comentado por los usuarios de las redes que han recordado que Álvaro Uribe hacía referencia a los “tres huevitos” cuando era presidente de Colombia.
En aquella época Uribe hacía uso de esa expresión para hablar de la confianza inversionista, los avances sociales y la seguridad.