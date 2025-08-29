Suscribirse

Vicky Dávila y “sus tres huevitos”

La precandidata presidencial puso un video en sus redes que ha generado múltiples reacciones.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 12:18 a. m.
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila, precandidata presidencial del Movimiento Valientes. | Foto: Movimiento Valiente

La precandidata presidencial Vicky Dávila estuvo en el departamento de Santander y al terminar su visita publicó un video que ha dado mucho de qué hablar.

Dávila publicó el video con el siguiente mensaje: “Ya tengo mis 3 huevitos (…) Me los regalaron los campesinos trabajadores y amorosos de Santander y me los traje para Bogotá (…) Atiendo las bodegas pagas por millones, 1,2,3″.

El video ha sido viral y comentado por los usuarios de las redes que han recordado que Álvaro Uribe hacía referencia a los “tres huevitos” cuando era presidente de Colombia.

En aquella época Uribe hacía uso de esa expresión para hablar de la confianza inversionista, los avances sociales y la seguridad.

