¿Victoria para Daniel Quintero? Integrantes del Pacto Histórico podrán apoyar a cualquiera de los precandidatos presidenciales

A ese acuerdo llegaron los tres aspirantes presidenciales, tras una propuesta del exalcalde de Medellín.

Redacción Confidenciales
30 de septiembre de 2025, 2:14 a. m.
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda se enfrentarán en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: API, Juan Carlos Sierra y Colprensa

Este lunes, 29 de septiembre, los integrantes del Comité Político del Pacto Histórico estuvieron reunidos para terminar de definir las reglas de juego de la consulta que se hará el 26 de octubre, donde se elegirá al candidato presidencial y la conformación de las listas al Congreso.

Uno de los puntos que se aprobó, propuesto por Daniel Quintero, tiene que ver con la posibilidad de que los 532 candidatos a la Cámara y al Senado puedan votar libremente por cualquiera de los tres precandidatos presidenciales: Carolina Corcho, Iván Cepeda o el propio Quintero.

En un comunicado, el Pacto Histórico asegura que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no aplicará la doble militancia y por eso podrán hacer una libre elección.

Según Quintero, ya tiene más de 200 solicitudes de candidatos interesados en adherirse a su campaña.

