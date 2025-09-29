Confidenciales
¿Victoria para Daniel Quintero? Integrantes del Pacto Histórico podrán apoyar a cualquiera de los precandidatos presidenciales
A ese acuerdo llegaron los tres aspirantes presidenciales, tras una propuesta del exalcalde de Medellín.
Este lunes, 29 de septiembre, los integrantes del Comité Político del Pacto Histórico estuvieron reunidos para terminar de definir las reglas de juego de la consulta que se hará el 26 de octubre, donde se elegirá al candidato presidencial y la conformación de las listas al Congreso.
Uno de los puntos que se aprobó, propuesto por Daniel Quintero, tiene que ver con la posibilidad de que los 532 candidatos a la Cámara y al Senado puedan votar libremente por cualquiera de los tres precandidatos presidenciales: Carolina Corcho, Iván Cepeda o el propio Quintero.
En un comunicado, el Pacto Histórico asegura que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no aplicará la doble militancia y por eso podrán hacer una libre elección.
Los candidatos al Congreso del Pacto Histórico podrán votar por cualquiera de los tres precandidatos presidenciales en la consulta del 26 de octubre.
Según Quintero, ya tiene más de 200 solicitudes de candidatos interesados en adherirse a su campaña.
El Pacto Histórico aclara:
1️⃣ Nuestras consultas a Presidencia y Congreso son populares, pueden votar todas las personas del censo electoral.
2️⃣ Cada ciudadano/a solo puede votar por una precandidatura en cada tarjetón.
No aplica doble militancia.