Zelle bloqueó al novio de la hija de Vladimir Padrino. Ya no podrán recibir por allí los regalos de su fastuosa boda

La congresista María Elvira Salazar le había pedido a Zelle, la plataforma digital de envío de transferencias, que no permitiera que por allí se girara la plata de los regalos de la boda de la hija de Vladimir Padrino.

“El descaro del narco–régimen no tiene límites. La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cartel de los Soles y prófugo de la justicia de EE. UU., está usando Zelle para recibir dólares como regalos de boda, mientras el evento tiene un costo estimado de más de 300.000 dólares. Mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos", escribió.

“Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narco–terroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EE.UU".

Acabo de recibir una llamada de @Zelle confirmando que Daniel Puglia ha sido expulsado de su plataforma.



Gracias por actuar con rapidez y por estar del lado del pueblo venezolano.



Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares. Hoy,… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 2, 2025