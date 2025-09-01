Super boda de la hija de Vladimir Padrino: Congresista norteamericana le pide a Zelle no ser “cómplice de criminales”

Un suntuoso evento social genera indignación. Se trata de la boda de la hija del ministro de Defensa, Vladimir Padrino con Daniel Puglia que se calcula puede costar 300.000 dólares, un costo que

El diario El Nacional de Caracas reveló detalles. “La ceremonia civil está programada para el 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, bajo una ambientación inspirada en la región italiana de Puglia". Y luego, “el acto religioso tendrá lugar el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con itinerario de cuatro días que incluye paseos en helicóptero al Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y alojamiento en campamentos exclusivos".

La congresista María Elvira Salazar escribió un mensaje en el que le hace una petición particular a la plataforma de envío de dinero Zelle, que es donde la pareja pidió que le transfirieran sus regalos.

“El descaro del narco–régimen no tiene límites.La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cartel de los Soles y prófugo de la justicia de EE.UU., está usando Zelle para recibir dólares como regalos de boda, mientras el evento tiene un costo estimado de más de 300.000 dólares.Mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos", escribió.

“Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narco–terroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EE.UU".