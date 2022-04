¿Cuántas vacunas faltan por aplicar en Medellín para eliminar la medida del tapabocas?

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes 25 de abril el levantamiento de la medida del tapabocas obligatorio en espacios interiores con algunas excepciones, entre ellas que los municipios que pueden acogerse a esta decisión deben haber superado el 70 % de vacunación con esquema completo contra la covid-19 y el 40 % de inoculación con dosis de refuerzo.

De acuerdo con la información que dio a conocer el Ministerio de Salud y Protección Social, son en total 78 territorios del país los que podrán dejar de usar tapabocas en algunos lugares cerrados a partir del 1.° de mayo, que es cuando entra en vigencia el cambio en las políticas sanitarias.

Una de las ciudades capitales que no podrá acogerse a esta medida es Medellín, que, a pesar de cumplir con el 80 % de esquemas completos de vacunación, no ha llegado al porcentaje mínimo de dosis de refuerzo.

Este es el listado de los municipios con esquema completo de vacunación contra la COVID-19 por encima del 70%, y con dosis de refuerzo superior al 40%, con corte al 19 de abril, que podrán eliminar uso del tapabocas en espacios cerrados desde el 1 de mayo. https://t.co/nxx28Ytp6v pic.twitter.com/qqZWK1gNSN — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 25, 2022

La capital antioqueña deberá sumar un 3 % faltante a este requisito para poder quitarse el tapabocas el próximo mes. Este será ahora el reto de las autoridades medellinenses, que actualmente tienen 48 puestos de vacunación contra la covid-19 habilitados para cumplir con esta labor.

Según la alcaldía de Medellín, la población objetivo para completar sus esquemas con la tercera dosis contempla un total de 66.348 personas, que serían las vacunas faltantes para poder llegar al umbral requerido por el Gobierno nacional en esta nueva disposición.

De hecho, si la administración de Daniel Quintero Calle quiere llegar a cumplir el 40 % de dosis de refuerzo aplicadas para el 1.° de mayo, debería inocular a un promedio de 10.000 personas por día, reto que pondría en jaque a las autoridades sanitarias de la capital antioqueña, que tiene ahora una media de cerca de 2.000 dosis diarias.

Además de Medellín, ciudades como Bucaramanga, Cali y Barranquilla tampoco han llegado al umbral necesario para poder dejar de usar el tapabocas. Cabe resaltar que las excepciones de este cambio contemplan que se mantenga la mascarilla en centros de salud, geriátricos, medios de transporte -también aéreos y marítimos- y aulas de clase en escuelas.

Dentro de las nuevas medidas anunciadas por el mandatario colombiano y el MinSalud se dispuso también la eliminación del requisito de carné de vacunación en lugares de esparcimiento, como bares y restaurantes.

Además, Duque dio a conocer que la emergencia sanitaria, que estaba programada hasta el 30 de abril, será extendida hasta el próximo 30 de junio, teniendo en cuenta, entre otras razones, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha quitado a la covid-19 la categoría de pandemia.

“Queremos también informar que, frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas, y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, agregó el presidente.