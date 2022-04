Estos son los municipios de Antioquia donde no se requerirá usar tapabocas desde el 1.° de mayo

El presidente Iván Duque anunció este lunes que el uso del tapabocas se levanta en espacios cerrados a partir del primero de mayo, para los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo.

Ante estos requisitos solo tres municipios del Valle de Aburrá y 12 en todo Antioquia cumplen con lo exigido por el jefe de Estado.

En el Valle de Aburrá podrán circular en bares, gastrobares, restaurantes, cines, teatros, conciertos y eventos masivos, los municipios de: Sabaneta, que cumple con el 101,4 % de su población con esquema completo y 51,6 % con dosis de refuerzo; La Estrella, con 85 % población con esquema completo y 50,9 % con dosis de refuerzo, y Caldas, con 79 % y 44,3 % de refuerzo.

En el resto del departamento de Antioquia solo siete municipios alcanzan el porcentaje de vacunación en la población requerida, tal es el caso de: Guatapé (88,7 % y 42,0 %), Carolina del Príncipe (78,9 % y 54,8 %), Montebello (76,6 % y 51,3 %), Venecia (76,9 % y 47,2 %), Alejandría (72,1 % y 47,1 %), Abriaquí (77,8 % y 45,9 %), Concepción (82,1 % y 43,9 %), Olaya (73,3 % y 42,1 %) y Caracolí (79,7 % y 40,9 %).

Las cifras anteriormente mencionadas van en relación a vacunados con dos dosis y vacunados con refuerzo.

En los 113 municipios restantes de Antioquia se deberá seguir implementando el uso del tapabocas en espacios cerrados hasta completarse el esquema de vacunación.

Ante esta nueva medida brilla la ausencia de la capital antioqueña, la cual cuenta con el 96,2 % con una dosis, 85 % con esquemas completos y 37 % con dosis de refuerzo. Aunque cumple con el primer requisito, aún le faltan tres puntos porcentuales para lograr la eliminación el tapabocas.

Para alcanzar este porcentaje es necesario que 66.348 personas se vacunen con la dosis de refuerzo. Se proyecta que para llegar a esta cobertura antes del 1.° de mayo se deberán aplicar al día cerca de 10.000 dosis.

Los 48 puestos de vacunación que hay habilitados actualmente tienen la capacidad de aplicar hasta 20.000 dosis al día.

Al respecto, se pronunció la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe Montoya: “Es muy importante saber que ya más del 85 % de la población cuenta con sus esquemas completos en la ciudad de Medellín y nos acerquemos a ese 40 % de la población con dosis de refuerzo administradas. Invitamos a toda la ciudadanía a que revise sus esquemas, los inicie, los completen y los refuercen”.

El uso del tapabocas se verificará solo en espacios como los servicios de salud, espacios escolares cerrados, hogares geriátricos y el transporte en general.

Hemos venido luchando contra esta pandemia #EnEquipo, no solo fortaleciendo el sistema de salud, sino logrando un sistema de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo. Ese trabajo, basado en la ciencia y los indicadores del país, nos permite dar este mensaje de optimismo. pic.twitter.com/pTbWJ3Fk8Z — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 25, 2022

Hasta el momento, otras de las grandes ciudades que aún no podrán derogar esta medida es Itagüí, que solo tiene el 65,60 % de la población vacunada con esquema completo. Así mismo, Envigado, que cumple 127 % de vacunados con ambas dosis, pero no le cumple en las dosis de refuerzo. Tal es el caso de Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa, que todavía no alcanzan la media.

El presidente de Colombia se refirió también en medio de su anuncio a las personas extranjeras. “Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, expresó el primer mandatario.