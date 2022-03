Siguen los contagios: un mandatario dio positivo por covid-19 y casi infecta a Joe Biden

Una reunión planeada para el Día de San Patricio en la Casa Blanca entre Joe Biden y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, fue cancelada este jueves 17 de marzo después de que el gobernante europeo diera positivo por covid-19 en Washington, aunque se aclaró que el presidente estadounidense no se ha visto afectado.

La reunión programada en el Despacho Oval entre ambos líderes se canceló y se sustituyó por una sesión de videoconferencia después de que el irlandés, cuyo cargo se conoce como Taoiseach, tuvo que retirarse.

Además, la Casa Blanca también canceló una ceremonia anual del Día de San Patricio en la que el primer ministro irlandés le entrega al presidente de Estados Unidos un cuenco de trébol cultivado en Ballinskelligs, en el suroeste de Irlanda. Esta vez, en cambio, Biden “organizará un evento del Día de San Patricio” sin el Taoiseach, explicó la Casa Blanca.

El miércoles por la noche, Martin fue fotografiado sentado junto a la presidenta de la Cámara de Representantes (Baja), la demócrata Nancy Pelosi, en el evento de Gala de Fondos de Irlanda en el Museo Nacional de la Construcción, en Washington. Pero poco después se retiró, debido a una prueba PCR positiva.

Joe Biden estuvo en la misma cena, pero un funcionario de la Casa Blanca aseguró que no se consideraba que el presidente estuviera en riesgo y que no se había hecho una prueba de detección. “Él no es un contacto cercano (a Martin), por eso la prueba no se hará”.

Un portavoz del gobierno irlandés sostuvo que la prueba positiva de Martin siguió a dos pruebas negativas, incluida una el miércoles. Martin, que se hospeda en las instalaciones para invitados de la Casa Blanca, la Blair House, “se siente bien y actualmente se encuentra en aislamiento por consejos sobre la salud pública”, según el gobierno irlandés.

Uno de los que no se salvó de un contagio por covid-19 fue el esposo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Doug Emhoff, dio positivo a pesar que la funcionaria salió negativo en la prueba, informó la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de Harris, Sabrina Singh, dijo que la “vicepresidenta dio negativo en la prueba de covid-19 y seguirá sometiéndose a pruebas”. Sin embargo, después de que Emhoff diera positivo, Harris canceló una aparición prevista en un evento de la Casa Blanca, en celebración del Mes de la Historia de la Mujer.

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló a los presentes que Harris “escogió no arriesgarse” y “por exceso de precaución decidió no acompañarnos hoy”.

Los contagios confirmados por la Casa Blanca llegan justo después de que Pfizer y BioNTech hayan solicitado a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) que autorice una dosis de refuerzo adicional de su vacuna contra la covid-19 para personas mayores de 65 años.

Para su demanda se basan en datos procedentes de Israel y analizados cuando la variante ómicron circulaba ampliamente, señalan las compañías en un comunicado.

Estos datos muestran, según Pfizer y BioNTech, que “una dosis de refuerzo adicional de la vacuna de ARN mensajero aumenta la inmunogenicidad” (la capacidad de provocar una respuesta inmunitaria) “y reduce las tasas de infecciones confirmadas y de enfermedades graves”.

