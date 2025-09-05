‘El Exorcista’ alcanza las 200 funciones y más de 60.000 espectadores en Bogotá

La adaptación teatral de El Exorcista alcanzó un hito histórico en la escena cultural de Bogotá al completar 200 funciones y reunir a más de 60.000 espectadores desde su estreno en el Teatro Libre de Chapinero. La producción, dirigida y realizada por la Corporación Teatral La Tropa, ha logrado consolidarse como una de las experiencias teatrales más destacadas en la capital.

El reconocido actor Robinson Díaz, protagonista de la obra, celebró este logro resaltando la acogida del público y el impacto cultural que ha tenido la puesta en escena.

“Llegar a las 200 funciones y recibir a más de sesenta mil personas es un motivo de orgullo para todo el equipo y para nuestra Corporación Teatral La Tropa. Ver cómo El Exorcista se ha transformado en un espectáculo obligado para quienes visitan Bogotá y buscan un teatro de primer nivel, es un sueño hecho realidad”, afirmó.

'El Exorcista' se consolida como el plan cultural de los sábados en Bogotá | Foto: Suministrada

Con una calificación de 9.8 sobre 10, basada en más de 1.300 opiniones de los asistentes, la obra ha sido reconocida por su cuidada producción, que combina efectos especiales, iluminación y música para recrear una atmósfera de suspenso y terror.

El elenco está conformado por Robinson Díaz, Alberto Barrero, Walter Luengas, Ricardo Vesga, Fabián Velandia, Valentina Cotrino, María Camila Pérez, Andrés Castiblanco, Juan Carlos Vargas, Aura Helena Prada y Vanna Escobar, quienes han dado vida a una propuesta que trasciende lo teatral y se proyecta como un atractivo cultural y turístico de referencia en la ciudad.