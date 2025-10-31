10 mejores películas de Halloween para ver con niños este 31 de octubre del 2025

Cada año se lleva a cabo la celebración de Halloween en la noche del 31 de octubre, una fecha en la que miles de personas alrededor del mundo se disfrazan y salen a la calle a disfrutar con amigos y familiares de la tradición de pedir dulces.

Esto ha sido inspiración para una gran cantidad de producciones que giran en torno a las actividades que se realizan en este día, además de historias relacionadas con el terror, el miedo y el suspenso.

Sin embargo, hay algunas películas creadas específicamente para que los niños puedan vivir experiencias únicas con imágenes aptas para su edad y etapas de desarrollo.

Durante la noche del 31 de octubre, millones de niños disfrutan de la celebración. | Foto: 123RF

1. Coco

La producción de Pixar lleva a los niños a un viaje en el Mundo de los Muertos, en donde Miguel, un niño amante de la música, descubre la importancia de la familia y el recuerdo. En esta se resalta la cultura mexicana y el valor de las tradiciones.

2. Hotel Transylvania

Esta saga de películas mezcla el amor y la ternura y por medio de los llamativos personajes del mundo de Drácula hace importantes referencias sobre el amor y la amistad.

3. El cadáver de la novia

Esta animación en formato stop-motion, dirigida por Tim Burton cuenta la historia de Víctor y Emily, quienes por medio de una historia relacionada con regreso del más allá, enseñan sobre la fidelidad y la solución de errores.

4. Casper

Esta es una de las películas clásicas más recordadas en el mes de octubre, en la que por medio de comedia y ternura hace una reflexión sobre la amistad y la compresión.

5. Los locos Addams

Con su estilo diferente y humor negro, esta familia icónica le enseña a los niños que ser diferente también puede ser motivo de orgullo.

6. Monster House

Una casa embrujada se convierte en escenario de una aventura llena de misterio entre tres niños que esperan resolver un misterio. La película destaca el trabajo en equipo y la valentía.

7. Hocus Pocus 2

La película cuenta la historia de las hermanas Sanderson, la cual combina comedia, magia y un mensaje sobre la amistad y la unión.

8. Paranorman

Norman es un niño que puede hablar con los muertos, dándole la oportunidad de salvar a sus amigos de una antigua maldición.

9. Coraline

Esta historia muestra a una niña que descubre un mundo paralelo que parece perfecto, pero en fondo, resulta peligroso. Invita a valorar la realidad y el amor familiar.

10. Wallace y Gromit: La maldición de las verduras