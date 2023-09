Agéndese: ¿Dónde y cómo ver las obras de Fernando Botero en Bogotá?

Todas las piezas fueron donadas directamente por Botero, entre las cuales hay unas propias de su colección personal y muchas otras con significados especiales. El museo está abierto los lunes, miércoles y sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. En los domingos, el horario es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los martes no hay atención. La entrada es gratuita.