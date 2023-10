Es importante resaltar que una oración “no es meditación o reflexión pasiva; es dirigirse directamente a Dios. Es la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones y deseos con Dios y tener comunión con Él”, afirma la plataforma digital Got Questions .

¿Cómo bendecir un carro después de comprarlo?

Padre Celestial, en tus manos entrego este vehículo, porque a Ti te pertenece; Cuida de este vehículo en la carretera, que no cause ni reciba daño en su tránsito. Que sea Tu tomando el control de este vehículo, que Tu sabiduría se manifieste sobre el que está conduciendo, y pueda evitar las adversidades que se puedan presentar en el camino.

Amado Dios, que el conductor de este vehículo sea un emisario de Tu espíritu, que en el descienda la virtud de un buen juicio, y la habilidad de tomar decisiones rápidas. Dios, cuida de este vehículo, que con tanto esfuerzo y sacrificio he comprado; en tus manos te lo entrego para que este vehículo este protegido por Ti mi Dios.

Oración para tener el carro soñado

Padre Celestial, Tu palabra me ha enseñado que te pidamos y Tu nos concederá, por tal motivo, hoy elevo esta oración hacia Ti, para que me ayudes a tener el vehículo que tanto he querido. Dame la fuerza y las herramientas para poder tener la oportunidad de tener un vehículo nuevo, permíteme disfrutar de este placer y sobre todo agradecerte por esta bendición.