La oración se utiliza para hablar con Dios y realizarle las peticiones personales. Pero así como se le reza a Dios, se le puede rezar a diferentes santos. Muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo son devotas a algunos santos en particular.

¿A cuál santo se le debe rezar para prevenir enfermedades?

“Empezamos por el dolor de cabeza, y ¡qué mejor para su eliminación que sacarse la cabeza! Por eso se ha elegido como santo patrono a San Denis, obispo de París, que murió decapitado, circunstancia que no le impidió continuar caminando unos diez kilómetros mientras terminaba de predicar su sermón. Fue enterrado donde hoy se levanta la basílica que lleva su nombre, lugar en el que se alojan los cuerpos de los Reyes de Francia, incluidos, obviamente, Luis XVI y María Antonieta, que no tuvieron tanta suerte como el Santo y murieron pocos instantes después de que la guillotina seccionó su cuello (y digo ‘pocos instantes’ y no ‘inmediatamente’ porque está demostrado que la consciencia se pierde unos minutos después del corte (como quedó demostrado con los guillotinados, proceso que fue prohibido en Francia hacia 1960″, dice el sitio web.