Directora del Museo de Arte Moderno renunció su cargo: se publicó la carta con la que se despidió

Por medio de una carta dirigida a la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno MAMBO, Martha Ortiz, quien se desempeñaba como directora del espacio cultural, presentó su renuncia formal al cargo y agradeció por el aprendizaje que obtuvo desde su posicionamiento en marzo del 2024.

“Hoy, presento formalmente mi renuncia al cargo de directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, efectiva a partir de la fecha. Lo hago con la serenidad de quien reconoce que toda etapa, incluso las más significativas, encuentra su forma natural de cierre, y que en ese gesto también habita una forma de continuidad”, dijo.

Museo de Arte Moderno de Bogotá. Foto: gregorio díaz-cortesía del museo de arte moderno de bogotá-MAMBO

Reveló lo importante que fue para ella asumir sus funciones, pues estuvo al frente de importantes eventos y exposiciones que aportaron a la cultura de la capital del país.

“Asumir la dirección de esta institución ha sido un gran honor en mi vida profesional. El Mambo no es solo un museo: es una idea viva, una conversación inacabada entre el arte y la sociedad. Haber sido parte de su rumbo ha significado caminar entre la responsabilidad y el asombro, comprendiendo que custodiar el arte es, en esencia, custodiar la posibilidad de una sociedad más consciente”, escribió.

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Agregó: “Me voy con orgullo por la huella construida en medio de una realidad institucional y de país complejas, con la convicción de haber actuado con integridad, rigor y visión. Con logros concretos frente a retos enormes que carga el museo desde su fundación. Cada decisión buscó sostener no solo la operación del museo, sino su sentido más profundo: ser un espacio realista y sostenible donde la cultura se convierte en una forma de futuro. Porque incluso en los momentos más difíciles, el arte nos recuerda que siempre es posible imaginar algo mejor”.

Finalmente, agradeció a cada una de las personas con las que trabajó y que hicieron parte de su crecimiento y estrategia.

“Agradezco profundamente a la Junta Directiva, al equipo, a los artistas, aliados y a todos quienes han creído en esta institución. En cada uno encontré no solo compromiso, sino una fe silenciosa en el poder transformador de la cultura. Y es esa fe, más que cualquier logro concreto, la que permanece”.