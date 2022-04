La FILBo regresa: la guía esencial de eventos imperdibles hasta el cierre, el lunes 2 de mayo

Ya está en marcha, y más vale aprovechar que este evento, como ninguno en el país, se extiende hasta el 2 de mayo. Luego de dos años virtuales, la Filbo retorna con la República de Corea como país invitado y con presencialidad. Porque ya hay vacunas y porque ya se puede (con prudencia), esta edición del regreso promete mucha más interacción alrededor de las artes editoriales que esa entre lector y página, que a millones ha mantenido con vida en periodos aciagos.

Y recuerde que, más allá de Corferias, la FILBo plantea actividades a lo largo de la ciudad, en librerías en varias localidades, en bibliotecas públicas, en universidades y en escenarios diversos, como el Planetario, el Gimnasio Moderno y más. Estos son los recomendados esenciales de SEMANA, en su versión extendida, que escarbó en la programación un buen rango de eventos para que usted no tenga que hacerlo.

Aún así, como hay tantos eventos y tantos gustos (y uno que otro aviso), no está de más tener a la mano la página oficial del evento.

SÁBADO 23

11:00 a.m. * Corferias * Pabellón de Corea * Una comunidad nacida del cariño. La autora Kim Hyoeun de Soy el metro, seleccionado como el mejor libro ilustrado en el 2021 por The New York Times y el autor e ilustrador colombiano Diego Sánchez, Dipacho, hablarán de su visión del mundo reflejada en sus obras. Kim Jieun modera la charla.

2:00 p.m. * Corferias * Salón María Mercedes Carranza * La escritora peruana Gabriela Wiener habla de Huaco retrato, una novela escrita con el aliento de quien recoge los pedazos de algo que se rompió hace tiempo, esperando que vuelva a encajar.

2:00 p.m. * Biblioteca Pública Virgilio Barco * Una biblioteca viviente: Future Library Project. En Noruega crece un bosque que servirá para imprimir, dentro de cien años, cien manuscritos secretos de reconocidos escritores contemporáneos (Margaret Atwood, Han Kang, Sjón y Elif Shafak, entre otros) para que otra generación del futuro los lea. Juan Camilo Rincón habla con Anne Beate Hovind sobre esta especial biblioteca.

3:00 p.m. * Babel Libros (Calle 39 A # 20-55) * Taller de ilustración para niños basado en el más reciente libro de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng: ¡Ugh!, una obra de impresionante detalle y poderoso mensajes sobre épicas travesías en el Pleistoceno y la manera en la que nacieron y se perpetuaron las historias.

4:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo C * El viaje rumbo al hogar: pandemia, encierro y creación. Marta Orrantia escribió una novela y narró la historia de la pandemia en Italia; Andrés Felipe Solano, la de Corea, y Margarita Cuéllar, la de los objetos de su casa donde vivió el aislamiento obligatorio en Colombia. ¿Cómo experimentaron los escritores el encierro? ¿Fue la creación un alivio o una dolorosa obsesión en tiempos difíciles? Los autores hablan con Andrés Ospina.

4:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E * La naturaleza colombiana como actor, del conflicto: víctima, cómplice y enemigo. En esta charla moderada por Juan Álvarez entre Laura Acero, Felipe Martínez Cuéllar y Laura Ortiz, la naturaleza también es un actor del conflicto: es cómplice, también es víctima y muchas veces es el enemigo. Hay tres escritores, tres libros de ficción, tres miradas sobre la naturaleza, la tierra y la violencia.

4:00 p.m. * FILBo Ciudad * Biblioteca Virgilio Barco * Diversidad de género e identidades disidentes. Brigitte Baptiste dirigió una institución de investigación en biodiversidad, ha sido docente y columnista y ahora es rectora de una universidad de administración de negocios. Sosa Villada fue trabajadora sexual; es novelista, poeta y actriz de cine, teatro y televisión. Cada una, desde su labor —sus diversas labores—, ha abierto camino para visibilizar la comunidad LGBT+. Las dos conversan con Simón Uribe sobre su trayectoria y sobre tránsitos diversos.

4:00 p. m. * Corferias * Auditorio José Asunción Silva * Escritura, sueños y realidad: el universo Cartarescu. Mircea Cartarescu es el autor más importante de Rumania –y uno de los más relevantes de Europa–, y su nombre suele aparecer en las quinielas del Nobel de Literatura. Este premiado novelista, cuentista y poeta conversa con Santiago Gamboa sobre su universo literario.

5:00 p. m. * Corferias * Auditorio José Asunción Silva * Lectura dramática de ‘Los hijos de ella’, de Amira de la Rosa. Pilar Quintana, Mario Duarte y varios actores presentan la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto editorial de MinCultura, que incluye 18 títulos de algunas de las autoras más sobresalientes del país, desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo XX.

6:00 p.m. * Corferias * Sala Madre Josefa del Castillo * Salomón Kalmanovitz ofrece una charla sobre Ejercicios de memoria, su particular relato de vida.

DOMINGO 24

1:00 p. m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala C * Descubrir mundos. Benjamín Alire Sáenz conversa sobre el amor, la sexualidad, las relaciones familiares, la amistad, entre otros, en sus obras Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo y su más reciente Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo.

5:00 p. m. * Corferias * Sala Jorge Isaacs * ¿Narrar para sanar? Tiago Ferro escribió El padre de la niña muerta después del deceso de su hija; José Zuleta escribió Lo que no fue dicho como una carta a la madre que conoció de adulto. ¿Los llevó a escribir estos libros la necesidad de cauterizar la herida y no volver la vista atrás?

6:45 p.m. * Corferias Gran salón Ecopetrol, sala FILBo B * “La memoria es el presente del pasado”: el dolor de la pérdida en la literatura. La muerte de un hijo o de una hija… Duelo, evocación, dolor: todos son elementos comunes a estos dos grandes autores de las literaturas colombiana y brasileña, pero cada uno lo vierte sobre el papel de una manera muy diferente. Piedad Bonnett y Tiago Ferro conversan al respecto con Jerónimo Pizarro.

LUNES 25

3:00 p. m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala Filbo E * Los relatos del confín del mundo (y del universo). Juan Diego Soler, el astrofísico colombiano que visitó la Antártida, cuenta sus fascinantes aventuras en el inhóspito Polo Sur, en un viaje de palabras e imágenes sobre una expedición como ninguna.

3:00 p.m. * Corferias * Pabellón de Corea * Kim Kyung-uk conversa con Álvaro Robledo. Durante mucho tiempo, la obra de Kim Kyung-uk se caracterizó por aludir a la cultura pop de los años noventa, su estética, su música y sus ídolos. Eso le granjeó el favor de la crítica de su país.

4:00 p.m. * Corferias * Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo B * La Colombia inminente. En este año electoral, tan particular como significativo, William Ospina y Juan Esteban Constaín (grandes escritores y observadores de la historia del país) hablan de los desafíos que enfrenta esta nación a partir de agosto, y de la realidad y la ficción, esa dualidad fundamental que define y le da sentido a la vida, y que también les es común a ambos.

5:00 p.m. * Corferias * Sala Madre Josefa del Castillo * La muerte y el miedo en la ficción. Muerte y miedo, dos conceptos comunes a todo ser, se cruzan en esta charla en la que dos jóvenes autores, Juliana Javierre y Harold Muñoz, hablan con Alejandra Algorta de ellos y su rol en sus respectivas novelas Plaga y Salsipuedes.

6:00 p. m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala Filbo E * Constelaciones y humanos: lo que tenemos de estrellas. El Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile José Maza Sancho cuestiona ideas sobre el surgimiento del hombre en la Tierra y propone un viaje que conecta las transformaciones del universo con las revoluciones científicas; además, relaciona la formación de las estrellas con el ser humano.

7:00 p.m. * Corferias * Gran Salón Ecopetrol, Sala FILBo E * La serranía de Chiribiquete: ¿cómo reescribe nuestra historia? Una serendipia en 1987 le permitió al doctor en antropología Carlos Castaño Uribe dar con la Serranía del Chiribiquete, un tesoro resguardado por milenios que hoy es Parque Nacional Natural y Patrimonio de la Humanidad. Con 75.000 pinturas rupestres hechas hace 20.000 años, ¿qué tiene este lugar para contarnos sobre nuestro país y cuál es la maldición que encierra este paraíso? En esta ocasión, Castaño conversa con Hernando García Martínez, el director del Instituto Humboldt.

MARTES 26

3:00 p. m. * Corferias * Pabellón de Corea * Jung Young-su conversa con Andrés Felipe Solano. El escritor debutó en 2014 con el cuento Noches del Líbano, con el que ganó un prestigioso premio literario en su país. Desde entonces, ha escrito varios libros de cuentos y se lo considera uno de los exponentes más relevantes del género.

5:00 p.m. * Corferias * Sala Madre Josefa del Castillo * 30 años de Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo. Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo es una novela icónica de la literatura sobre Bogotá que experimentó con el lenguaje e involucró la estética cinematográfica y de otros lenguajes narrativos al de la novela. Esta charla conmemora los 30 años de su publicación a cargo de la escritora y dramaturga María Adelaida Palacio y de Nicolás Cuesta Chaparro.

6:00 p. m. * FILBo Ciudad * Librería Wilborada 1047 * Tusquets, el renacentista. Responsable de la ampliación del Palau de la Música, diseñador de una lámpara de lectura, aventurero en las editoriales Tusquets y RqueR, pintor, curador de arte y escritor, Óscar Tusquets es un ser excepcional. En su primera FILBo, conversa con Mario Jursich. (El jueves 28, a las 4:30 p. m., también habla en la Galería Santafé).

7:00 p. m. * Corferias * Estand Editorial PUJ (pabellón 3, piso 2) * Lanzamiento del interesantísimo Ustedes los pobres, nosotros los ricos. Industrias culturales extranjeras y gusto social en Bogotá, 1940-1970, de Alberto Flórez-Malagón.

7:00 p. m. * FILBo Ciudad * Sala José María Vargas Vila * Biblioburro: veinticinco años de itinerancia. A lomo de burro, desde 1997, el profesor Luis Soriano ha recorrido semanalmente las sabanas del Magdalena para propiciar que niños y adultos de zonas rurales, alejadas hasta ocho horas de la cabecera municipal más cercana, accedan a un libro. Son ya veinticinco años durante los cuales el profesor Soriano ha promovido el disfrute de la lectura de miles de personas. Este evento celebra el aniversario de esta iniciativa y hace un homenaje a un maestro con todas las letras.

MIÉRCOLES 27

3:00 p.m. * Corferias * Gran Salón Ecopetrol, sala FILBo A * Homenaje a Jaime Manrique. Autor de novelas como El cadáver de papá, Como esta tarde para siempre y Colombian Gold, a Novel of Power and Corruption, Manrique es uno de los pioneros en Colombia de la literatura gay y de la escritura en inglés. Un homenaje a una vida y una obra disruptivas y brillantes.

6:00 p. m. * Corferias * Sala José María Vargas Vila * Silencios familiares. Sergio Ocampo, Catalina Navas y Felipe Restrepo conversan sobre las luces y las sombras que sus novelas arrojan en las historias que se cuentan en familia, y las apariencias, las mentiras, los silencios con los que convive todo grupo familiar.

6:00 p. m. * Corferias * Proyección en la Carpa Cultural * ‘Violeta’ y la literatura hechizante de Isabel Allende. La escritora chilena Isabel Allende participa por primera vez en la Filbo por medio de esta charla virtual pregrabada sobre su novela más reciente. (Se retransmite por las redes de la Filbo el 28 de abril a las 7 p. m.).

7:00 p.m. * Corferias * Sala María Mercedes Carranza * ‘Agua corriente’: relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. El Instituto Caro y Cuervo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presentan el volumen digital Agua corriente, diez historias de mujeres y hombres firmantes de paz sobre sus experiencias con el agua durante los años del conflicto armado colombiano.

JUEVES 28

10:00 a.m. * Corferias * Gran Salón Ecopetrol, sala FILBo A * Encuentro cultural entre dos mundos: narrativas dominantes que abren paso a nuevas formas. En este conversatorio, Paddy Ladd, Felipe Aljure y Carmen Millán reflexionan acerca de la manera en que comunidades minoritarias, como las personas sordas, y con ellas, la lengua de señas, empiezan a tener una mayor visibilidad, y cómo la cultura y las artes han sido esenciales en ese proceso.

4:00 p.m. * Corferias * Sala Madre Josefa del Castillo * Que empiece la función. Juliana Muñoz Toro publicó recientemente su primera obra de teatro para niños: La Calle 8. Triunfo Arciniegas ha sido uno de los autores que más ha explorado el teatro para niños en Colombia. Andrés Kalawski ha dedicado su vida a la enseñanza de la dramaturgia y también escribe teatro para niños. En esta conversación con Marcela Escovar hablan sobre su experiencia como escritores de teatro para el público infantil y sobre la dramaturgia para niños.

5:00 p. m. * FILBo Ciudad * Libros Mr. Fox Chapinero * Una nueva aventura de ‘Rey y rey’ (Taller). Después de leer Rey y rey, de Stern Nijland y Linda de Haan, los niños determinan cómo sigue la historia. Tras esa charla con los chicos, en un gran rollo de papel, las holandesas ilustrarán esa nueva aventura en forma de collage. (Sábado 30 de abril, a las 11:30 a. m., van a la Librería Santo & Seña).

5:00 p.m. * FILBo Ciudad * Gimnasio Moderno * ¿Los libros pueden cambiar vidas? Daniele Aristarco es profesor y escritor y trabaja en las escuelas y bibliotecas de Italia en laboratorios de creación literaria. Irene Vasco ha dedicado su vida al trabajo en bibliotecas con comunidades en zonas rurales, apartadas de los cascos urbanos de Colombia. En esta conversación, Aristarco y Vasco compartirán sus experiencias en el trabajo con niños y responderán a la pregunta sobre cómo puede un libro cambiar una vida.

6:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo A * Escribir para resistir: poesía en las antípodas. La chilena de origen mapuche Daniela Catrileo se define, ante todo, como poeta y forma parte de un colectivo feminista. Garry Gottfriedson, indígena canadiense, también es poeta y ha participado en la lucha por la memoria de su pueblo, los secwepemcs, de los cuales se encontraron hace poco muchos niños en fosas comunes. La poesía les ayuda a resistir y cuentan cómo en esta charla.

8:00 p. m. * FILBo Ciudad * Universidad Católica de Colombia * Conversaciones sobre lo versátil y lo constante del acto narrativo. Rui Cardoso Martins, dos veces ganador del Grande Prémio de la APE, con novelas como Y si me gusta morir y El hueso de la mariposa, habla de sus motivaciones y las voces e historias que enmarcan su universo narrativo. (Se presenta a las 6 p. m., el viernes 29, en la librería Hojas de Parra).

VIERNES 29

2:00 p. m. * FILBo Ciudad * Gimnasio Moderno * Enfermedad y capitalismo. Anne Boyer, ganadora del Pulitzer de no ficción en 2020 con Desmorir: una reflexión sobre la enfermedad en el mundo capitalista, habla sobre las insidiosas formas en las que el capitalismo permea el sistema de salud. (También charla el sábado 30 de abril, a las 11 a. m., en la Biblioteca Virgilio Barco).

4:00 p. m. * Corferias * Sala María Mercedes Carranza * Eróticas verbales: lectura bilingüe. Octavio Paz decía que el erotismo es una poética corporal, mientras que la poesía es una erótica verbal. En esta velada bilingüe, el poeta luso André Tecedeiro lee en portugués sus poemas favoritos, y el colombiano Juan Manuel Roca los lee luego en español.

6:00 p.m. * FILBo Ciudad * Librería Santo & Seña (Carrera 4 # 54A-10) * Presentación de la nueva edición del Diccionario salsero. Charla sobre salsa y rap junto al equipo de Salsa Sin Miseria y Santiago Cembrano, autor de Normas Rappa y La época del rap de acá.

6:00 p. m. * Corferias * Auditorio José Asunción Silva * Revoluciones: Diana Uribe y Alejandra Espinosa. En esta obra, llena de mapas, referencias y un diseño colorido, se entretejen en una misma costura audio y texto: el audio relata la epopeya de las distintas revoluciones y el texto reflexiona sobre su impacto y legado.

6:00 p.m. * FILBo Ciudad * Planetario de Bogotá * Los números, el lenguaje del universo: Una charla de Marcus du Sautoy. Este carismático divulgador científico hablará sobre el código secreto que es común a todo cuanto se encuentra en el universo, los números, y cómo descifrarlo.

6:00 p.m. * Corferias * Sala María Josefa del Castillo * La naturaleza como personaje literario. Vanessa Londoño, autora de Asedio animal, y Esteban Duperly, autor de Dos aguas, hablarán del rol a veces inquietante y absoluto que tiene la naturaleza en sus impactantes novelas.

6:00 p.m. * Corferias * Stand Editorial Uninorte (Pab 3, Piso 2) * Pensar con Bergson, una charla entre Juan Manuel Ruíz y Luis Cifuentes.

SÁBADO 30

11:00 a.m. * FILBo Ciudad * Babel Libros (Calle 39A # 20-55) * Cristina Rebull se encuentra con sus lectores. La escritora cubana tendrá una corta conversación sobre su trayectoria como escritora ante el público infantil. Luego, sus lectores disfrutarán de la lectura en voz alta de fragmentos de sus libros Por culpa de una s, El príncipe de las pulgas y su más reciente novela Mamá y la vecina de arriba.

12:00 m. * Corferias * Carpa cultural * Cancioncillas en vivo: lecturas musicalizadas y canciones de Nobara Hayakawa

Nobara Hayakawa ofrece un espectáculo para toda la familia con un repertorio de canciones originales de diversos géneros, desde la cumbia hasta el pospunk. Se favorece la interacción con el público y lecturas musicalizadas de los libros Nubarrón y Abuela Tita, ¿dónde está tu cabeza?.

2:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E * Homenaje a Antonio Caballero. El escritor, columnista e intelectual colombiano fallecido el año pasado ha dejado un hondo vacío entre sus lectores. Este pequeño homenaje insiste en la trascendencia de su obra.

3:00 p. m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala Filbo D * Presentación del libro ‘Imagine: reflexiones sobre la paz’. Este reúne reportajes gráficos y crónicas sobre la guerra y la paz en Colombia, Ruanda y Bosnia, es decir, sobre conflicto, paz y reconciliación en países de África, Europa y Asia, y Colombia como país americano. Participan Dydine Umunyana, Ron Haviv, Jon Lee Anderson y modera Ángel Unfried.

3:00 p. m. * Corferias * Stand Editorial Uninorte (Pab 3, Piso 2) * Sobre la novela ‘La luz de las cosas’. El autor Juan Manuel Ruíz Jiménez presenta su novela en charla con el guionista Alejandro Hoyos Hernández.

3:00 p. m. * FILBo Ciudad * Casa Tomada Libros y Café * John Katzenbach: referencia mundial del suspenso psicológico. Fenómeno mundial de ventas, John Katzenbach hablará en la Filbo de El club de los psicópatas, su nueva novela, de su proceso de escritura y del género que lo consagra. (Aparece el 1 de mayo a las 4 p. m. en Corferias, auditorio José Asunción Silva).

3:00 p.m. * Corferias * FILBo Talleres 2 * Taller de creación de personajes para cómic. El guionista Alfredo Rodríguez y el ilustrador Gonzalo Martínez trabajan juntos creando cómics, entre ellos el de aventuras Temple. En este taller, los autores propondrán un taller con principios básicos para crear un guion, personajes principales y la atmósfera de una historieta. (Los creadores hablan de nuevo el 1 de mayo, a las 4 pm en el Gran Salón Ecopetrol FILBo E, con Electrobudista, Olga Acosta y John Naranjo).

4:00 p. m. * Corferias * Auditorio José Asunción Silva * Ban Ki-moon, un coreano de primera. Durante una década, Ban Ki-moon fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y desde allí se esforzó por desescalar conflictos, apoyar a los refugiados y advertir del calentamiento global. El coreano hablará con Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, sobre sus memorias.

4:00 - 4:45 p.m. * Corferias * Sala María Mercedes Carranza * La persistencia del pasado: confluencias entre ruralidad y violencia. Brasil y Colombia siguen pareciendo algo lejanos pero comparten innumerables rasgos. El premiado escritor brasileño Itamar Vieira Jr. habla con el escritor colombiano Esteban Duperly sobre desarraigo, comunidad y colonialismo del continente en la ficción, y acaso sus ecos en el presente. (Veira participa en otras dos charlas el 1 de mayo).

5:00 p.m. * Corferias * Sala José María Vargas Vila * De ninguna parte: el nuevo libro de Julia Navarro. El relato es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir según unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.

5:00 p.m. * Corferias * Sala Jorge Isaacs * Las nuevas tecnologías y los contornos que ellas dibujan en nuestras vidas. María José Navia, autora ganadora del Premio a Mejor Obra Inédita del Ministerio de Cultura de Chile con Una música futura habla con Gloria Susana Esquivel sobre los contornos que dibujan las nuevas tecnologías en nuestras vidas y sus implicaciones.

5:00 p.m. * FILBo Ciudad * Librería Lerner (Carrera 11 # 93A-43) * La libertad de ser quien se es: poesía y género. Daniela Catrileo, ganadora del Premio a Mejor Obra Literaria Chilena en 2020 con Piñen, ha puesto su identidad de mujer mapuche en el centro de su proyecto literario. Desde allí escribe y, además, se enfrenta a la desigualdad. André Tecedeiro, uno de los poetas portugueses más relevantes en la actualidad, logró cambiar de género hace poco y ha mencionado en varias oportunidades la lucha que tuvo que emprender para ser quien es. Conversarán con Giuseppe Caputo sobre identidades y poesía.

6:00 p. m. * Corferias * Sala José Asunción Silva * En busca de la Colombia perdida: el nuevo libro de William Ospina. Los ensayos de Ospina sobre Colombia dan cuenta de su prodigiosa escritura, su mirada crítica y la lucidez con la que ha sabido mirar al país en su complejidad. Son textos sumamente vigentes que dialogan con muchas de las coyunturas actuales.

DOMINGO 1

3:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo C * Materia prima: la realidad. La mayoría de los periodistas se decantan por la crónica y se dedican al conflicto armado. Violencia, narcotráfico y minería ilegal son de los temas más visitados, pero también hay otros asuntos, incluso premiados, como la enfermedad o el deporte. Tres cronistas colombianos, Juan Miguel Álvarez, Laila Abu Shihab y Paul Brito hablan con Juan Sebastián Sabogal sobre ser cronista en Colombia.

3:00 p.m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E * La guerra a través de un lente. ¿Cómo se ve la guerra desde una cámara? ¿Cómo se vive a diario la experiencia de ser testigo de una realidad que muchos solo conocen a través de fotografías y videos? Una documentalista (Margarita Martínez) y dos fotógrafos (Stephen Ferry y Ron Haviv) dialogan sobre sus experiencias mientras comparten muestras de las imágenes que han capturado a través de sus lentes.

4:00 p. m. * Corferias * Carpa Reencuentros * ‘Canción de antiguos amantes’: el nuevo libro de Laura Restrepo. La escritora habla con Ricardo Silva Romero sobre esta novela que trata de revivir, en la ficción, la historia de amor de Salomón y la reina de Saba, y que partió de una serie de viajes hechos por la autora con Médicos Sin Fronteras por Yemen, Etiopía y Somalia.

4:00 – 4:45 p.m. * Corferias * Sala María Mercedes Carranza * El auge de la ficción especulativa en Colombia. En este tercer año se mira al auge de la ficción especulativa en la producción nacional, que gracias a interesantes elementos propios ha forjado un sello distintivo. Cristian Romero y Karen Andrea Reyes conversan con Rodrigo Bastidas.

4:00 p. m. * Corferias * Gran salón Ecopetrol, sala Filbo C * Todo arte tiene su ciencia: la música y la magia de las matemáticas. Marcus du Sautoy, catedrático de Oxford y programador de las Royal Institution Lectures, habla con Eduardo Arias en esta charla fascinante, llena de ejemplos y reflexiones para establecer una relación única.

5:00 p. m. * Corferias * Salón Jorge Isaacs * Lanzamiento de El tercer paraíso, de Cristian Alarcón (Premio Alfaguara de Novela 2022). El escritor y periodista chileno presenta una novela que, según el jurado que le otorgó dicho reconocimiento, “abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas”.

LUNES 2

5:00 p.m. * FILBo Ciudad * Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez * Las diversas formas del reencuentro en la poesía. Miguel Gane, referente de una nueva generación de poetas, recitará algunos poemas, propios y ajenos, que giran en torno a la noción de reencuentro, especialmente aquellos surgidos durante y después de la pandemia. También compartirá otros poemas que lo han marcado y han perfilado su escritura.

6:00 p.m. * Corferias * Carpa Cultural * Una música presente: Julieta Venegas, María José Navia, Gloria Susana Esquivel. Cada una de estas mujeres se aproxima a su manera a la música y la cultura pop, presente en sus obras literarias y musicales. Conversan sobre una suerte de avenida de intercambio entre escribir para escuchar y leer para cantar: la literatura y la música como detonantes para la creación.

6:30 p. m. * FILBo Ciudad * Planetario de Bogotá * Vení te leo y El día que entendí que soy negre. Este espacio visibiliza las voces negras y, a la vez, despide la Filbo y abre el Mes de la Afrocolombianidad. Los proyectos editoriales Vení te leo y El día que entendí que soy negre unen las voces (increíbles) de sus autores y las de cantantes para esta experiencia performática, literaria, visual y musical. Participan Lizeth Gómez, Yamileth Velásquez, Rosa Martínez Villota, Kathy Hernández, Esteban Copete, Ginna Gallego, Nidia Góngora, Lomaasbello, con visuales de Eliécer Salazar.