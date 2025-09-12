Se anució y causó revuelo: Gorillaz lanza su nuevo álbum de estudio, The Mountain, el 20 de marzo de 2026. Será el primero en su nuevo sello, KONG. Y como para probar que no es en chiste, compartieron el primer tema, “The Happy Dictator” (hecho con Sparks, que puede escuchar más abajo en esta nota).

The Mountain será el noveno álbum de estudio de Gorillaz, y según la banda propone “un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, enriquecido con voces, melodías y ritmos adictivos, que abarca una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz”.

Entre los colaboradores nuevos de Gorillaz están Bizarrap, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Paul Simonon, Sparks, Trueno y Yasiin Bey. | Foto: KONG

Siguiendo la tradición de su modus operandi, el álbum presenta una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, entre ellos Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno y Yasiin Bey. Y claro, también incluye las voces de amigos y colaboradores que han trabajado previamente con la agrupación, como Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen.

Producido por Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., más Bizarrap (Orange County), The Mountain fue grabado en Studio 13 en London y Devon, varias locaciones en la India incluidas Mumbai, New Delhi, Rajasthan y Varanasi, así como en Ashgabat, Damascus, Los Ángeles, Miami y New York. El álbum presenta colaboraciones con artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

En ese sentido, se ofrece como una playlist para una fiesta en la frontera entre este mundo y lo que sea que vaya a suceder después, explorando el viaje de la vida y la emoción de la existencia.

El artista visual Jamie Hewlett sigue ilustrando el mundo de Gorillaz con una complejidad hermosa y detallada a través de una serie de imágenes dibujadas a mano que capturan a Murdoc, Noodle, Russel y 2D en India trabajando en el nuevo álbum. | Foto: KONG

El arte del nuevo trabajo muestra el estilo distintivo, y en constante evolución, del artista visual Jamie Hewlett ilustrando el mundo de Gorillaz con una complejidad hermosa y detallada a través de una serie de imágenes dibujadas a mano que capturan a Murdoc, Noodle, Russel y 2D en India trabajando en el nuevo álbum, disponible tanto como libro como una colección de impresiones de 12x12.

El anuncio de hoy también incluye la noticia de The Mountain Tour, que visitará arenas de todo el Reino Unido e Irlanda en la primavera boreal de 2026, con Trueno como soporte en fechas seleccionadas.

Esta gira vendrá a continuación de la exhibición 5 estrellas con entradas agotadas de House of Kong y de las cuatro actuaciones triunfales en el Copper Box Arena, donde The Guardian elogió diciendo que Gorillaz “sigue siendo fascinante y relevante”, incluyendo una actuación sorpresa muy especial de The Mountain para los fans en un Mystery Show la semana pasada.

The Mountain Tour comenzará en Mánchester el 21 de marzo de 2026, con fechas en Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín; además, un concierto único como headliners en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el sábado 20 de junio de 2026, con Sparks y Trueno de soportes. Para más información, ingrese a Gorillaz.com.

Así será la gira inicial de apoyo a este nuevo disco. | Foto: KONG

Las circunstancias ahora encuentran a Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D y Noodle en India, tras haber llegado a Bombay con la ayuda de cuatro pasaportes falsos, cortesía de un conocido de negocios de Murdoc en Nueva York. La banda le ha dado la espalda al estrellato pop internacional y nuestros héroes ahora están inmersos en beats de música mística, mientras navegan por el terreno montañoso de esta cosa llamada vida.

Como polvo espacial, estamos aquí para siempre, y eso es muchísimo tiempo. Esta es una meditación musical impregnada de luz. Un viaje del alma, con beats Russel Hobbs, baterista de Gorillaz

Russel Hobbs, baterista de Gorillaz nos dice: “Como polvo espacial, estamos aquí para siempre, y eso es muchísimo tiempo. Esta es una meditación musical impregnada de luz. Un viaje del alma, con beats...”.

Esta semana, fans de todo el mundo celebraron el esperado regreso de Kong Studios, el hogar de Gorillaz. Sede de la banda desde principios del año 2000 (antes de quedar en ruinas y ser incendiada por Murdoc en 2008), los Kong Studios originales fueron un innovador punto de encuentro virtual para los fans, permitiéndoles conectar y explorar la casa y el estudio de grabación de la banda, escuchar música, jugar, luchar contra zombis y mucho más.