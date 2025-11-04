En 2025, Oscura Radio Tv cumple once años construyendo un espacio para la música extrema, la cultura independiente y los procesos creativos emergentes de la ciudad. Y como se debe, se conmemora esa “década+1″ de trayectoria con una producción única: el medio presenta 11 pódcasts que visibilizan a gestores culturales, medios independientes, emprendimientos, agencias de artistas, ilustradores y promotores de eventos, generando un diálogo profundo sobre el impacto social, cultural y económico de la industria musical y creativa en la ciudad.

“Esta serie pódcast permite que la comunidad conozca a los agentes que sostienen la música extrema, reconociendo su esfuerzo y dedicación”, cuenta Jasa Rehm, director de Oscura Radio Tv. En efecto, la serie se constituye en el eje central de la celebración pero no la única, pues se pueden contar también acciones como el lanzamiento del compilado Vol. 3, la producción de merchandising y la consolidación de alianzas con actores del ecosistema, que complementan la narrativa de crecimiento y consolidación del proyecto.

“Cada proyecto que emprendemos nace del compromiso con la escena y con los creadores”, agrega Jasa Rehm. “No es solo visibilización, sino construcción de memoria y reconocimiento de los procesos independientes que enriquecen la ciudad”.

Oscura Radio Tv cumple once años construyendo un espacio para la música extrema. | Foto: Oscura Radio Tv / A.P.I.

Para festejar, el medio visibilizó el proceso de 11 agentes emergentes e independientes que trabajan en beneficio de los artistas locales. | Foto: Oscura Radio Tv / A.P.I.

De esta manera,

Acciones que suenan

En paralelo, Oscura Radio Tv lanzará el compilado Vol. 3 en CD profesional, en formato de disco doble, con la participación de 32 agrupaciones de rock, metal y derivados.

La producción incluyó la participación de artistas colombianos en ilustración, diagramación e impresión, ratificando el compromiso del medio por el trabajo cultural independiente. Además, con el objetivo de honrar los 11 años de trayectoria, se presentará la colección de busos y camisetas conmemorativos que podrán ser adquiridos a través de su página oficial: https://oscuraradiotv.com/

“La producción física sigue siendo un gesto de resistencia frente a lo digital. Coleccionables, ilustraciones y objetos simbólicos permiten experiencias integrales, donde lo sonoro y lo visual se complementan y articulan”, añade Jasa.

Oscura Radio Tv lanzará el compilado Vol. 3 en CD profesional. La portada es obra del ilustrador Iván Navarrete (@ivanarquing). | Foto: Oscura Radio Tv / A.P.I.

La tercera versión de este compilado, que se ha convertido en uno de los productos emblemáticos y celebratorios de Oscura Radio Tv, se extiende a agrupaciones de rock que, al lado de los proyectos extremos, darán forma al disco doble del que solo se conoce la portada, aumentando de esta manera la expectativa en la escena de la ciudad. Fiel a la premisa del medio de visibilizar el trabajo de artistas independientes en diferentes expresiones de arte, la portada es obra del ilustrador Iván Navarrete (@ivanarquing).