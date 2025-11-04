Pódcast
Oscura Radio Tv celebra 11 años con 11 pódcast sobre los agentes que sostienen la música extrema en Bogotá
En un nuevo aniversario, sigue impulsando la música extrema y la cultura independiente con una producción fonográfica que recoge diferentes voces del ecosistema local.
En 2025, Oscura Radio Tv cumple once años construyendo un espacio para la música extrema, la cultura independiente y los procesos creativos emergentes de la ciudad. Y como se debe, se conmemora esa “década+1″ de trayectoria con una producción única: el medio presenta 11 pódcasts que visibilizan a gestores culturales, medios independientes, emprendimientos, agencias de artistas, ilustradores y promotores de eventos, generando un diálogo profundo sobre el impacto social, cultural y económico de la industria musical y creativa en la ciudad.
“Esta serie pódcast permite que la comunidad conozca a los agentes que sostienen la música extrema, reconociendo su esfuerzo y dedicación”, cuenta Jasa Rehm, director de Oscura Radio Tv. En efecto, la serie se constituye en el eje central de la celebración pero no la única, pues se pueden contar también acciones como el lanzamiento del compilado Vol. 3, la producción de merchandising y la consolidación de alianzas con actores del ecosistema, que complementan la narrativa de crecimiento y consolidación del proyecto.
“Cada proyecto que emprendemos nace del compromiso con la escena y con los creadores”, agrega Jasa Rehm. “No es solo visibilización, sino construcción de memoria y reconocimiento de los procesos independientes que enriquecen la ciudad”.
De esta manera,
Dividida en grabaciones realizadas en los estudios de Oscura Radio Tv y en registros presenciales en sedes y espacios de trabajo de los invitados, cada capítulo entrega un retrato de la trayectoria de cada proyecto y abre un espacio para la reflexión sobre la escena cultural de Bogotá. Los protagonistas de la serie radial y fonográfica fueron los siguientes: El Fanzine del Rock, Audio Room, Photodicted, Maniac Shop, Casa Turquesa, Metal por la Infancia, Viuda Negra Music, Dissonante Studios, Movimiento Rock por los Derechos Humanos, Rewdyx Art y Apopttosis.
Acciones que suenan
En paralelo, Oscura Radio Tv lanzará el compilado Vol. 3 en CD profesional, en formato de disco doble, con la participación de 32 agrupaciones de rock, metal y derivados.
La producción incluyó la participación de artistas colombianos en ilustración, diagramación e impresión, ratificando el compromiso del medio por el trabajo cultural independiente. Además, con el objetivo de honrar los 11 años de trayectoria, se presentará la colección de busos y camisetas conmemorativos que podrán ser adquiridos a través de su página oficial: https://oscuraradiotv.com/
“La producción física sigue siendo un gesto de resistencia frente a lo digital. Coleccionables, ilustraciones y objetos simbólicos permiten experiencias integrales, donde lo sonoro y lo visual se complementan y articulan”, añade Jasa.
La tercera versión de este compilado, que se ha convertido en uno de los productos emblemáticos y celebratorios de Oscura Radio Tv, se extiende a agrupaciones de rock que, al lado de los proyectos extremos, darán forma al disco doble del que solo se conoce la portada, aumentando de esta manera la expectativa en la escena de la ciudad. Fiel a la premisa del medio de visibilizar el trabajo de artistas independientes en diferentes expresiones de arte, la portada es obra del ilustrador Iván Navarrete (@ivanarquing).
Así pues, este aniversario 11 reafirma el compromiso de Oscura Radio Tv de visibilizar la cultura extrema, generar memoria y consolidar un ecosistema creativo diverso, donde artistas, gestores y públicos interactúan en proyectos colectivos. La serie pódcast y el compilado Vol. 3 representan un paso más en la consolidación de un medio que ha sabido equilibrar tradición, innovación y compromiso con la comunidad cultural de la capital.