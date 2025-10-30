Los Rumberos, la banda mexicana de rumba pop que fusiona ritmos latinos con bolero, bachata y huapango, junto a Koino Yokan, el dúo argentino de pop y rock alternativo, Pehuenche.

Esto tendrá lugar la noche del sábado 8 de noviembre en el Teatro Charlot. La cita doble, que incluye otro invitado especial mexicano, forma parte de un recorrido sudamericano que incluye paradas en Lima y Quito y promete una experiencia musical en la que se fusionan talento, cercanía con el público y energía escénica.

Viene una noche única, el 8 de noviembre. | Foto: cortesía de las bandas. A.P.I.

¿A qué suenan Los Rumberos?

Desde sus inicios en 2013, Los Rumberos han cautivado con su estilo versátil, llevando su música a escenarios internacionales y atrayendo la atención del productor español Javier Limón.

Su propuesta, definida por la combinación de ritmos latinos con la frescura del pop contemporáneo, ha logrado consolidar más de 675 mil oyentes en Spotify, así como una sólida comunidad digital que sigue cada paso de la banda en redes como Instagram, YouTube y TikTok.

Su canción “Dime que sí” supera los 10 millones de reproducciones en YouTube y refleja su inspiración en historias de amor y momentos de introspección. La agrupación llega al país con nuevas composiciones como “Esa mujer que ves” y “Despertamos a los vecinos”, que muestran el trabajo constante del dúo conformado por Lito De la Isla y Paul Sefchovich.

¿Cómo suena Koino Yokan?

Koino Yokan fue formado en Buenos Aires en 2018 por Tomás Otero y Jeremías Oro, comenzó interpretando versiones de clásicos del rock argentino antes de centrarse en su música original.

Su álbum debut Lo que ayer callé y un tema que se convirtió en sencillo viral como “Lo que hoy quieras”, lo posicionan como referente de la nueva generación de música argentina, con más de 630 mil oyentes en Spotify y una comunidad de más de 333 mil seguidores en Instagram.

Su nombre, inspirado en la expresión japonesa Koi No Yokan, refleja la intención de transmitir la sensación anticipada del amor a través de sus canciones. Vale anotar que los Deftones, que vienen al Estéreo Picnic 2026, llamaron así uno de sus mejores LPs, lanzado en 2012 (también merece sus oídos).

Entre sus canciones más representativas figuran “Lo que hoy quieras”, con casi 6 millones de reproducciones en YouTube y temas recientes como “La sobremesa” (feat. La Bersuit) y “She says”, que compartimos con ustedes y que el dúo también interpretará en vivo.

¿Quién es Pehuenche?

A ellos se unirá una revelación mexicana del rock pop alternativo, Pehuenche, quien complementará la experiencia de las otras dos sonoridades y propuestas. El proyecto, liderado por Rafael Mesa Zamudio, retoma influencias musicales de las décadas de los sesenta y setenta proyecta esos sonidos clásicos hacia las nuevas generaciones.

Este concierto representa un espacio de encuentro directo entre artistas y público. Los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones en vivo, acercarse a las historias que cada banda cuenta a través de su música y vivir la energía de un show pensado para generar conexión e intimidad.